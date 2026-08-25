Qué equipos españoles juegan la Champions League 2026-27

Este jueves 27 de agosto a las 18:00 horas tendrá lugar en el Foro Grimaldi de Mónaco el sorteo de la Champions League 2026-2027. Cinco equipos españoles estarán presentes en los cuatro bombos de un sorteo en el que estarán presentes 36 equipos y en el que quedará encuadrada toda la fase liga de la competición que se disputa por tercera vez con el nuevo formato. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el sorteo de la Champions League y la participación de los equipos españoles.

La UEFA celebra este jueves el sorteo de la Champions League 2026-2027, donde los equipos españoles conocerán sus rivales en la fase de liga de la competición que comenzará este 8 de septiembre. Todas las fechas serán las siguientes:

Jornada 1: 8–10 de septiembre de 2026

Jornada 2: 13/14 de octubre de 2026

Jornada 3: 20/21 de noviembre de 2026

Jornada 4: 3/4 de noviembre de 2026

Jornada 5: 24/25 de noviembre de 2026

Jornada 6: 8/9 de diciembre de 2026

Jornada 7: 19/20 de enero de 2027

Jornada 8: 27 de enero de 2027

Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal y Real Betis serán los equipos españoles que participan en la competición y que estarán encuadrados en estos bombos:

Bombo 1: Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, FC Barcelona, y Atlético de Madrid.

Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, FC Barcelona, y Atlético de Madrid. Bombo 2: Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting Portugal, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven.

Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting Portugal, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven. Bombo 3: Feyenoord, Lille, Nápoles, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.

Feyenoord, Lille, Nápoles, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk y Galatasaray. Bombo 4: Slavia Praha, Stuttgart, Como 1907 y RC Lens.

Barcelona

El Barcelona estará en el bombo 1 como campeón de la Liga EA Sports. Tras caer eliminado en cuartos de final de la pasada edición contra el Atlético, el club culé afronta la temporada con el objetivo de volver a levantar el trofeo más importante 12 años después.

Real Madrid

El Real Madrid afronta la temporada con ilusiones renovadas tras el fichaje de José Mourinho. Después de caer de pie ante el Bayern de Múnich en los cuartos de final, el rey de Europa intentará estar en la final del próximo 5 de junio en el Metropolitano.

Atlético

El Atlético de Simeone se quedó a las puertas de la final de la pasada edición de la Champions League tras caer ante el Arsenal en semifinales y en esta edición volverá a buscar el título más ansiado. Para más inri, la final de la Champions League 2026-2027 se disputará en el Metropolitano el próximo 5 de junio.

Villarreal

El Villarreal vuelve a la Champions League con la intención de quitarse la espina de su participación en la pasada edición, en la que no consiguió ganar ningún partido. Íñigo Pérez lidera un proyecto ilusionante que tendrá como objetivo meterse en la ronda eliminatoria.

Real Betis

El Real Betis vuelve a la Champions League después de 21 años y tras varias temporadas haciendo méritos en Europa. El conjunto verdiblanco afrontará su regreso a la máxima competición europea con licencia para soñar en un bloque lleno de talento dirigido por Pellegrini desde el banquillo e Isco sobre el campo.