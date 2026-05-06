El fútbol español hace historia en la Champions League con dos entrenadores en la final

Luis Enrique y Mikel Arteta pondrán la nota española en la final de la Champions League 2026, siendo la primera vez en la que dos entrenadores de nuestro país se jugarán el título en la máxima competición continental. Budapest acogerá esta final inédita entre París Saint-Germain y Arsenal en la que será también la primera vez en la historia en la que dos entrenadores españoles pelearán por la Orejona. Nunca antes había pasado. Ni siquiera cuando dos equipos españoles se midieron en la final (2000, 2014 y 2016).

Mikel Arteta era el primero en dar el paso. El Arsenal se imponía por la mínima en el Emirates al Atlético de Madrid, con polémica. El gol de Saka eliminaba al conjunto rojiblanco, que perdía de esta manera la oportunidad de jugar una final de la Champions League una década después de hacerlo en Milán, donde cayeron ante el Real Madrid.

Por su parte, el equipo gunner regresaba a la final de la máxima competición, después de disputarla y perderla en 2006, cuando sucumbieron ante el Barcelona. Entonces, los culés le dieron la vuelta en el tramo final, tras comenzar cayendo en París. Campbell adelantaba a los ingleses, pero Eto’o y Belletti ponían el 2-1 para los blaugranas, que sumaban el que era su segundo título en esta competición.

Han pasado dos décadas desde entonces. Ahora, esta nueva generación del Arsenal, comandada por Mikel Arteta, peleará la Premier League y también la final de la Champions League. Será con un equipo en el que, además, hay mucha presencia española, con David Raya, Kepa Arrizabalaga, Martín Zubimendi y Mikel Merino.

Final de la Champions League con acento español

Apenas 24 horas después de confirmarse la presencia del Arsenal, el PSG también se clasificaba para la final. Lo hacían dirigidos por un Luis Enrique que ya le dio a los parisinos su ansiada Champions League el pasado año y que, en esta ocasión, conseguía meterles por segunda ocasión consecutiva en la final. Nadie, salvo el Real Madrid, ha conseguido levantar el título en dos años seguidos, con los blancos haciéndolo en 2016, 2017 y 2018.

Será la tercera ocasión en la que el equipo francés disputa la final de la Champions League, tras hacerlo en 2020, perdiendo contra el Bayern de Múnich, y disputarla la pasada campaña, en la que ganaron por 5-0 al Inter de Milán. Los goles de Achraf, Doué –con un doblete–, Kvaratskhelia y Mayulu le dieron el primer título a este club-Estado que se ha hecho con un hueco entre los grandes del continente gracias a unos recursos económicos que no están al alcance de cualquiera.