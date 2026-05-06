Arsenal y PSG jugarán la final de la Champions League el 30 de mayo en Budapest

Arsenal y PSG jugarán la final de la Champions League 2025-26. Desde este miércoles ya conocemos los dos finalistas que buscarán el título más importante de cada temporada. El partido por el título se jugará el próximo 30 de mayo en Budapest (18:00 horas) y enfrentará a los equipos dirigidos por los dos entrenadores españoles del momento, Mikel Arteta y Luis Enrique.

El Arsenal hizo los deberes en el estadio Emirates eliminando al Atlético de Madrid, el único superviviente de la Liga en Champions hasta este martes, y el gol de Bukayo Saka decidió la eliminatoria (2-1). Por su parte, el PSG resolvió el cruce a los tres minutos con el solitario tanto de Ousmane Dembélé para poner el 4-6. Set, victoria y a la final… aunque Harry Kane hizo el 1-1 en el penúltimo minuto de descuento. El Bayern de Múnich reaccionó tarde.

La del 30 de mayo será la segunda final consecutiva de Champions del PSG, ambas sin Kylian Mbappé, después de golear al Inter de Milán en la de la temporada pasada (5-0). El Arsenal regresa a este duelo por el título justo 20 años después. En 2006 cayó por 2-1 contra el Barcelona de Rijkaard. Estos dos equipos ya se enfrentaron el pasado curso, pero fue en semifinales.

En aquella ocasión, el PSG se impuso en los dos encuentros: 0-1 en Londres y 2-1 en el Parque de los Príncipes. La final de la Champions enfrentará a dos conjuntos radicalmente opuestos en cuanto a propuesta de juego. El carácter aguerrido del Arsenal implantado por Arteta se las verá con el rock and roll del cuadro parisino de Luis Enrique.

Arsenal-PSG en la final de la Champions

El asturiano tiene en su mano tres logros históricos: igualar a Pep Guardiola como entrenador español con más Champions, pues lleva dos y, de vencer el PSG al Arsenal, serían tres. El segundo sería conquistar dos títulos continentales seguidos (el último en hacerlo fue el Real Madrid de 2016 a 2018) y colarse en el selecto club de técnicos con tres orejonas. Además del catalán del Manchester City, lo componen Zinedine Zidane y Bob Paisley.

Arteta, por supuesto, se estrenaría en la Champions de ganar el 30 de mayo y también su equipo, un Arsenal que desconoce lo que es levantar una Copa de Europa. Hasta la fecha de la final, el club inglés también tiene por delante el reto de conseguir la Premier League 22 años después. Está cinco puntos por encima del City, que tiene un choque pendiente.