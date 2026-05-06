Bayern de Múnich – PSG en directo hoy: dónde ver gratis y última hora del partido de semifinales de la Champions League
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Bayern de Múnich - PSG de la Champions League
El Allianz Arena acoge el Bayern de Múnich - PSG de la vuelta de las semifinales de la Champions League
El PSG va por delante en la eliminatoria tras el 5-4 que consiguió en la ida en el Parque de los Príncipes
Después del partidazo que firmaron el PSG y el Bayern de Múnich en París la pasada semana estos dos equipos se vuelven a ver las caras, esta vez en la vuelta de las semifinales de la Champions League, que será decisivo. Sólo puede quedar uno y el conjunto de Luis Enrique, que es el vigente campeón del torneo, va por delante en la eliminatoria, por lo que tendrán que defender el resultado obtenido en el Parque de los Príncipes. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este frenético Bayern de Múnich – PSG.
Bayern de Múnich – PSG, en directo
Así están las semifinales de la Champions League
El primer cruce de semifinales ya se ha resuelto con el triunfo del Arsenal, que se impuso en el global por 2-1 al Atlético de Madrid este martes, por lo que los de Mikel Arteta ya están buscando hotel en Budapest para jugar la segunda final de su historia en la Champions League. Los gunners están esperando a conocer a su rival, que saldrá de esta manga que terminó con un 5-4 en la ida favorable al PSG, que es el vigente campeón, pero el Bayern de Múnich todavía tiene mucho que decir y hoy se puede esperar un gran espectáculo en tierras bávaras.
El Arsenal espera en la final
Como ya hemos mencionado, el Arsenal ya está clasificado para la gran final de la Champions League del sábado 30 de mayo que se jugará en Budapest a costa del Atlético de Madrid y veremos contra quién se enfrenta. Para el fútbol español el público podría estar deseando que se produzcan un duelo de técnicos nacionales, ya que Mikel Arteta y Luis Enrique podrían verse las caras en un choque tan importante a nivel futbolístico como es el que está en juego la Orejona.
Partidazo en el Allianz Arena
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Bayern de Múnich – PSG que corresponde a la vuelta de las semifinales de la Champions League. El Allianz Arena dictará sentencia sobre el último equipo que avanzará a la gran final de la máxima competición continental que se disputará el sábado 30 de mayo en Budapest. Tenemos que recordar que el PSG ganó 5-4 en la ida en la capital de Francia, por lo que los germanos tendrán que intentar remontar delante de sus aficionados al cuadro que dirige Luis Enrique.
Todo lo que necesitas saber del Bayern de Múnich
El PSG, al ir por delante en la eliminatoria, es el gran favorito para alcanzar la final de la Champions League, pero el cuadro alemán tiene mucha historia a sus espaldas en esta competición y todavía tiene mucho que decir. Todo lo que debes conocer sobre el Bayern de Múnich.
Dónde ver en directo gratis el Bayern – PSG
Este partido de semifinales de la Champions League, Bayern de Múnich – PSG, se podrá ver en directo por TV a través del operador de pago Movistar+. En la web de OKDIARIO te contaremos gratis y en vivo online el minuto a minuto de lo que suceda en Alemania.
Curiosidades y qué debes saber sobre el PSG
Falta media horita para que ruede el balón en el Allianz Arena y aprovechamos para dejarte toda la información que debes saber sobre el PSG, vigente campeón de la Champions League y que dirige Luis Enrique.
Dónde juegan el Bayern vs PSG
Este partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League se jugará en el Allianz Arena, en la ciudad de Múnich. El Bayern tiene que remontar el 5-4 que sufrió en París y es por ello que esperan hacer valer el factor campo que tienen a su favor.
Quién es el árbitro del Bayern de Múnich vs PSG
La UEFA escogió al árbitro portugués Joao Pinheiro para que dirija este partidazo tan importante que disputarán el Bayern de Múnich y el PSG.
A qué hora juega hoy el PSG contra el Bayern
Va quedando menos para que arranque el partidazo de vuelta de las semifinales de la Champions League Bayern de Múnich – PSG, que fue programado por la UEFA en el horario de las 21:00 horas.
Alineacion del Bayern de Múnich hoy en el partido de la Champions
También compartimos el once de Vincent Kompany con el que intentará remontar en estas semifinales de la Champions League. Esta es la alineación oficial del Bayern de Múnich hoy contra el PSG: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic, Musiala; Olise, Luis Díaz, Kane.
Alineacion del PSG en la semifinal de la Champions League
Vamos a comenzar compartiendo el once elegido por Luis Enrique para intentar cerrar su pase a la final de la Champions League. Esta es la alineación oficial del PSG contra el Bayern de Múnich hoy: Safonov; Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Zaïre-Emery: Fabián, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Dembélé, Doué.
Todo preparado
Falta una hora para que se dispute uno de los mejores partidos que pueden disputarse en la Champions League. En breves momentos les ofreceremos las alineaciones del Bayern de Múnich y del PSG.
Dónde y cuándo es la final de la Champions 2026
Ayer se clasificó el Arsenal para la final de la Champions League que se jugará el próximo sábado 30 de mayo en Budapest, Hungría. El Puskas Arena será el escenario elegido y veremos si los londinenses juegan ante el Bayern de Múnich o del PSG.