El PSG superó la trampa de Múnich y el Allianz Arena con un tempranero gol de Dembélé y una fantástica actuación defensiva de todo el equipo de Luis Enrique que desactivó a un Bayern más flojo que en otras ocasiones. Kane empató el partido en el 94, pero ya era demasiado tarde. El París Saint-Germain repite final de Champions como el año pasado y buscará la segunda de su historia de manera consecutiva en Budapest ante el Arsenal el próximo 30 de mayo.

Tras la oda al fútbol que regalaron Bayern y PSG en el duelo de ida en el Parque de los Príncipes, con un 5-4 a favor de los parisinos para la historia, el partido de vuelta en Múnich se avecinaba apasionante. Luis Enrique y Kompany querían llevar a los suyos a Budapest para luchar por la orejona contra el Arsenal.

No hubo sorpresas en el once del Bayern, con Olise, Musiala, Luis Díaz y Harry Kane. El equipo alemán estaba obligado a ganarla al campeón. Luis Enrique tenía la baja de Achraf en el lateral y puso en esa posición a Zaire-Emery. Volvió también Fabián al centro del campo del PSG.

Dembélé silencia Múnich

Tardó muy poco en ampliar la distancia en la eliminatoria un PSG que comenzó lanzado en Múnich. Dembélé silenció a la afición alemana con el primer gol del partido a los tres minutos de juego. Pero la jugada fue de un Kvaratskhelia desatado en banda, que se mostró imparable. Al llegar a línea de fondo, metió un pase raso al segundo palo y allí apareció el Balón de Oro para hacer el primero. 0-1 para el PSG y 4-6 en el global. Todo a favor de los de Luis Enrique.

Tras el gol parisino, fue el Bayern el que se hizo con el dominio de la pelota, buscando la portería francesa. Pero sin claras ocasiones. No encontraban la portería del PSG. Pidieron los de Kompany un penalti por mano de Neves antes de llegar a la media hora. Las prisas ya estaban apareciendo en Múnich.

La sensación en cada ataque del PSG, a la contra, era de peligro total. Neuer salvó al Bayern en el 33 con un paradón descomunal a un cabezazo de Neves. Un gol parisino podía poner la sentencia y el partido estaba en el alambre.

El Bayern no encuentra la portería parisina

El PSG estaba defendiendo mucho mejor que en la ida, sabiendo que el pase en la final pasaba por esa mejora. Un paso adelante, esta vez hacia atrás, de los de Luis Enrique para ser finalistas. Un sacrificio defensivo que podía tener una gran recompensa. Un equipo francés con mucha calidad y al mismo tiempo muy bien trabajado.

La mejor ocasión para el Bayern en la primera parte le llegó en el minuto 43. Justo en su primer disparo a portería. Le pegó Musiala, muy centrado, y Safonov despejó de buenas maneras. Dominaban y apretaban los germanos, pero sin acierto. Ya en el tiempo de descuento antes del descanso, Tah cabeceó una pelota desviada y Kane se quedó hablando con el árbitro portugués, mientras le protestaba las jugadas polémicas.

Comenzó la segunda mitad en Múnich sin cambios y con el mismo guión de la película. El Bayern llevaba el peso del partido y el PSG defendía a las mil maravillas. La locura de la ida quedó en el olvido. Ambos equipos habían mejorado sus habilidades defensivas, sobre todo los de Luis Enrique.

Perdona el PSG a la contra

El partido estaba más abierto y el PSG a la contra seguía llevando más peligro. Otra parada dejó por el camino Neuer a Kvaratskhelia con el pie abajo. Y los alemanes no encontraban el camino. Otra masterclass de Luis Enrique.

Volvió a perdonar el PSG a la contra en el 64 con otro disparo de Doué en carrera que sacó de nuevo Neuer de nuevo. El portero alemán mantenía de pie a los suyos en el partido. Justo después, Luis Enrique y Kompany realizaron sus primeros cambios. El español quitó a Dembélé para meter a Barcolá. El belga sacó a Kim y Davies por Stanisic y Tah.

Continuó avanzando, apretando y enlazando pases hacia la portería rival el Bayern. Pero tenía un muro enfrente. Probó un disparo flojo Luis Díaz en el 68. El PSG estaba muy bien colocado en defensa, dando una versión defensiva de mucho nivel.

Dos cambios más hizo Luis Enrique en el 76 sacando a Beraldo y Lucas por Doué y Fabián. Ultra defensivo un PSG que estaba decidido a aguantar el resultado hasta el final. Kompany respondió sacando a Jackson para ir con todo al ataque.

Harry Kane empató el partido en el minuto 94, pero ya era demasiado tarde. Apenas quedaba minuto y medio para el final. Lo intentó el equipo alemán hasta el final, pero sin más ocasiones destacadas. Ganó la gran defensa de Luis Enrique y el PSG vuelve a meterse en una final de Champions, la segunda consecutiva.