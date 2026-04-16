Kompany: «No acepto que alguien diga que el Real Madrid no es un gran equipo»

Komany atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Bayern frente al Real Madrid que permitió a los alemanes clasificarse para las semifinales de la Champions. Los bávaros terminaron ganando cuando el Real Madrid se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Camavinga, pero la realidad es que sufrieron mucho ante los de Arbeloa.

El belga comenzó analizando el encuentro: «Lo mejor son las imágenes. Se les puede ver festejando y eso es lo que queda. Claro que hemos mostrado personalidad, hemos tenido fe, hemos jugado contra un Real Madrid muy fuerte y con mucha calidad individual y por eso es una noche muy bonita».

«Creo que durante el partido nosotros tenemos talento y experiencia. Después de pocos segundos encajamos el gol, pero reaccionamos muy bien. Güler marcó un gran gol de falta. La calidad que tenemos y como hemos reaccionado. Podemos estar orgullosos. Necesitas esta fe. La hemos mostrado muchísimas veces. Es una parte de nosotros, no es nada especial», añadió.

Sobre el partido que le planteó el Real Madrid, comentó lo siguiente: «No acepto que alguien diga que no es un gran equipo. Tienen mucha calidad. No nos sorprende. Pero la atmósfera que hemos tenido aquí es algo especial. Le he dicho a mi equipo que no hemos perdido, ellos han hecho goles, claro, pero fuimos muy fuertes».

«Yo soy un entrenador de fútbol, no puedo dar soluciones para todo. Yo le digo a mis jugadores que no piensen en el drama. Había drama antes, pero no es importante. Lo importante es concentrarse. Vivo para lo que yo quiero hacer. Lo he hecho para otras personas porque te pierdes y no sacas nada fuera. Yo tengo la motivación independientemente de si hemos ganado o perdido. Todos somos profesionales, esa es mi vida», finalizó