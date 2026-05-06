El Papa Leon XIV protagonizará un encuentro multitudinario en el Bernabéu el próximo 8 de junio

El Santiago Bernabéu contará con la visita especial del Papa León XIV en su ruta por España. Así lo ha confirmado el Vaticano en su agenda oficial, donde nuestro país gozará de su presencia del 6 al 12 de junio, pasando por diversos puntos a nivel político, social y deportivo entre las cinco diócesis que confirman el itinerario. Un viaje que empezará desde Madrid con el estadio madridista como uno de los grandes focos.

Este miércoles, la Santa Sede confirmó el programa oficial de Su Santidad de cara a su Viaje Apostólico a España, donde pasará por la capital, Barcelona. Gran Canaria y Tenerife. Un total de 2.500 kilómetros en seis días donde el Papa intervendrá con discursos y homilías. Centrándonos en Madrid, el Papa aterrizará el 6 de junio por la mañana en Barajas y desde allí pasará por diversos puntos de la ciudad.

El mismo lunes 8 de junio, el Santo Padre pasará previamente al Congreso de los Diputados y también con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal. Por la tarde dirigirá una oración a la Virgen de la Almudena en la Catedral de Santa María. Será desde ahí que el Papa acudirá al Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid, para presidir un encuentro con la comunidad diocesana de Madrid.

Sin embargo, habrá que cumplir unos requisitos para aquellos que quieran estar en el estadio madridista para ver al Papa: «Ha sido difícil ir asignando lugares. La seguridad es uno de los factores fundamentales en la visita a Madrid. El Bernabéu es grande, pero se nos ha hecho «pequeño». Va a ser un encuentro con las iglesias diocesanas de la provincia eclesiástica de Madrid, Getafe y Alcalá».

«La forma de acceder va a ser a través de las vías diocesanas, es decir, a través de las delegaciones, nuestras vicarías, colegios católicos, comunidades de vía consagrada. Será el mecanismo para poder estar ese día en el estadio. Lo tendremos a reventar. Pensábamos: ‘¿Llenaremos el Bernabéu con gente de la Iglesia?’. Nos hemos dado cuenta de que la vida de la Iglesia es mucho más grande y que es muy apoyada. Lo hemos percibido», explicaron.