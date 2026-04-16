El Papa vuelve a enviar un mensaje a Trump: «El mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos»

El Papa León XIV ha vuelto a clamar contra la guerra y contra los «tiranos» que están destruyendo el mundo tras el nuevo ataque de Donald Trump, que señaló que debería «enderezar su rumbo y dejar de complacer a la izquierda radical». Lo ha hecho en un encuentro en Bamenda, al noroeste de Camerún, que lleva en guerra una década.

«¡Ay de quienes doblegan las religiones y el mismo nombre de Dios a sus propios intereses militares, económicos y políticos, arrastrando lo que es santo hacia lo más sórdido y tenebroso!», ha lamentado el Pontífice desde la Catedral de San José en Bamenda.

León XIV llegó el miércoles a Camerún y, tras las visitas oficiales en la capital, ha visitado hoy esta región del norte del país golpeada por el conflicto que comenzó en 2016 y que ha dejado cerca de 6.500 muertos y más de 500.000 desplazados.

El Papa ha elogiado que musulmanes y cristianos hayan creado en Bamenda un movimiento por la Paz: «¡En cuántos lugares de la tierra desearía que sucediera lo mismo! ¡Bienaventurados los que trabajan por la paz!». Y en este sentido ha añadido: «Los señores de la guerra fingen no saber que basta un instante para destruir, pero que a menudo no basta una vida para reconstruir. Disimulan no ver que se necesitan miles de millones de dólares para matar y devastar, y que no se encuentran los recursos necesarios para sanar, educar y levantar».

Además, el Sumo Pontífice ha cargado contra «quienes saquean los recursos de la tierra» y «que suelen invertir gran parte de las ganancias en armas, en un espiral de desestabilización y muerte sin fin». «El mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos y se mantiene en pie gracias a una inmensidad de hermanos y hermanas solidarios».

El Papa se encuentra de viaje por el continente africano cuya primera etapa ha sido Argelia y que, después de Camerún, le llevará también a Angola y Guinea Ecuatorial.

El inicio del viaje ha estado marcado por los ataques de Donald Trump al Papa, al que se refirió como «débil contra el crimen» y «terrible en política exterior», por sus llamamientos en favor de la paz y por el alto el fuego en Líbano.

«León debería enderezar el rumbo como Papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y centrarse en ser un gran Papa, no un político», afirmó el presidente estadounidense.

Además, el líder republicano publicó en su cuenta de Truth Social una imagen generada por Inteligencia Artificial (IA) representado como Jesucristo. Una publicación que ha eliminado tras la oleada de críticas de representantes católicos.