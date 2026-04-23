La transformación del Bernabéu desde dentro: «La pista de tenis se construye en un almacén y se lleva montada»

De Madrid al cielo y de la Caja Mágica al Bernabéu. El feudo del Real Madrid muta para los próximos diez días. Se despide del verde del césped y abraza el rojizo de la tierra batida. Deja el fútbol y abraza al tenis por unos días, los que dure el Mutua Madrid Open que ya ha comenzado. Desde la tarde de este jueves, los tenistas que lo soliciten, podrán entrenarse en un Bernabéu que en dos días ha pasado de albergar el partido de Liga contra el Alavés a recibir a una pléyade de raquetas, las mejores del planeta. El Bernabéu se pasa al tenis. Feliciano López, director del Mutua Madrid Open, explica a OKDIARIO intríngulis.

«Es un éxito ser el primer torneo en la historia que tiene una pista en un estadio tan icónico como es el Bernabéu. La pista en el Bernabéu es para que los jugadores que quieran entrenar allí puedan hacerlo. Pero no estamos quitando entrenamientos de la Caja Mágica para llevarlos al Bernabéu. Eso no, en ningún momento ha sido la idea y yo creo que eso es lo que más confusión ha creado. En la Caja Mágica tenemos el Tennis Garden, que es muy representativo de lo que es el torneo de Madrid, donde una persona con una entrada general de acceso general puede acceder a esa plataforma y tiene a los mejores jugadores del mundo entrenando en un lado y en el otro lado», detalla Feliciano a este periódico.

Los entrenamientos serán voluntarios y privados. Por el Bernabéu pasarán los tenistas que quieran y lo hayan solicitado previamente y el público no tendrá acceso a las instalaciones. «Todo va a seguir exactamente igual que hasta ahora en la Caja Mágica, pero habrá una pista en el Bernabéu para el jugador que quiera vivir esa experiencia de ir al Bernabéu a jugar al tenis, cambiarse en los vestuarios del Real Madrid y vivir eso, lo pueda hacer. Las peticiones serán. La pista del Bernabéu no sustituye a ninguna pista de la caja mágica de entrenamiento. Entrenar en el Bernabéu es algo opcional, para el que quiera. El que quiera, de manera voluntaria, entrenar en el Bernabéu, puede hacerlo, pero el 99% de los entrenamientos se van a seguir realizando en la Caja Mágica», asegura.

Lo nunca visto para el tenis del Bernabéu

Las condiciones de la pista del Bernabéu, el quid de la cuestión. Serán lo más parecidas posible a las de la Caja Mágica. «Para ello hemos trabajado mucho con la empresa que la va a construir. La pista se va a construir previamente y se va a llevar allí ya montada en bloques de 12 metros de largo por tres de ancho que se van a ensamblar en 24 horas, pero los bloques ya van con la pista construida. La pista se construye previamente en un almacén, se hacen los bloques y luego se instalan en el Bernabéu. Se busca que la pista esté bien y en buenas condiciones para que puedan entrenar, porque una pista de tierra batida requiere de mucho tiempo para que se asiente y se pueda jugar a nivel profesional», explica Feliciano.

Esos días de aclimatamiento, que necesita toda pista por pura idiosincrasia, han transcurrido fuera del Bernabéu. La pista se llevó al feudo blanco con esa fase embrionaria ya superada. «Todos los días que necesita una pista para asentarse van a ser durante el proceso de construcción de la pista, para que cuando la pista llegue al Bernabéu ya esté compactada y esté suficientemente bien para que puedan entrenar. Es una cosa absolutamente innovadora. No se ha hecho nunca en una pista de tierra. De esta manera se hace con pistas rápidas, sobre todo en los torneos indoor. Las pistas son trozos ensamblados. Esta es la idea, que la pista esté en condiciones para que puedan entrenar», determina Feliciano. El tenis toma el Bernabéu.