Koundé confiesa antes del Clásico que el jugador que más le ha hecho sufrir ha sido Vinicius

Jules Koundé se ha enfrentado a un preguntas y respuestas con seguidores culés en las redes sociales del Barcelona y ha revelado que Vinicius es el jugador que más le ha hecho sufrir dentro de un campo de fútbol. Todo esto a solamente cuatro días del Clásico en el Camp Nou contra el Real Madrid que puede definir la Liga.

Barcelona y Real Madrid se enfrentarán el próximo domingo 10 de mayo a las 21:00 horas en el Camp Nou con motivo del Clásico de la Liga en la jornada 35 del campeonato español. Un empate o una victoria azulgrana harían campeón al Barça. Una victoria madridista aplazaría el alirón una semana más.

A cuatro días del Clásico, Koundé ha realizado algunas declaraciones sobre el partido atendiendo a seguidores blaugranas. El defensa francés ha confesado que Vinicius es el jugador que más le ha complicado el trabajo sobre un terreno de juego: «¿El atacante contra el que más sufrí? Vinicius. Sufrí mucho también contra Leão, y hasta Lamine en los entrenamientos me exige muchísimo».

Koundé analiza el Clásico contra Vinicius

«El equipo está en un estado de gran concentración. Tenemos muchas ganas de ganar la Liga. Un empate nos basta para lograrlo, pero queremos vencer al Real Madrid», señaló Koundé sobre el Clásico.

El defensa francés analiza el duelo contra el Real Madrid: «La clave para ganar el Clásico será una buena presión de todo el equipo, y no solo de la defensa. Debemos estar al máximo nivel de concentración».

«No me gusta vivir sin presión. Asumo la responsabilidad de manera natural, porque es parte de la vida de un deportista profesional. Manejo bien la presión, ya que forma parte de nuestro trabajo, y me gusta la sensación que produce», dijo el defensa blaugrana.