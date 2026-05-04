El Inter se niega a que Bastoni se vaya al Barcelona: «Queremos que se quede»

El Inter de Milán ha lanzado un mensaje directo al Barcelona en pleno contexto de rumores: Alessandro Bastoni no se toca. El conjunto italiano, recién campeón de la Serie A, ha querido frenar cualquier especulación sobre una posible salida del central, uno de los pilares del equipo.

El encargado de hacerlo ha sido el director deportivo interista, Piero Ausilio, que se mostró contundente al referirse al interés azulgrana. «¿Bastoni? No hemos recibido ninguna oferta por Bastoni. Es un futbolista valioso para el Inter y para Italia, un jugador fuerte, un futbolista increíble y queremos que se quede», afirmó.

Pero no se quedó ahí. Ausilio reforzó su postura dejando claro que el club no contempla escenarios de salida para el defensa: «Nuestra intención es seguir con este grupo y con jugadores como Bastoni, que son fundamentales para el presente y el futuro del Inter». Las declaraciones llegan en un momento en el que el Barcelona busca reforzar su defensa de cara a la próxima temporada. Bastoni encaja en el perfil que quiere el club azulgrana, pero la postura del Inter es firme.

El internacional italiano tiene contrato hasta 2028, lo que coloca al club ‘nerazzurro’ en una posición de fuerza. Además, su rendimiento esta temporada ha sido clave en la conquista del Scudetto, consolidándose como uno de los centrales más completos del fútbol europeo.

Desde Milán, el mensaje es claro: no hay negociación posible. El Inter no ha recibido ofertas y, en cualquier caso, no está dispuesto a abrir la puerta a la salida de uno de sus jugadores más importantes. Así, el intento del Barcelona, al menos por ahora, se topa con varios muros; el Inter lo habría tasado en 70 millones de euros, cifra impensable de abonar para el equipo azulgrana. Y, por otra parte, Bastoni sigue siendo intocable en el Inter.