Italia ya tiene campeón: el Inter de Milán conquista su vigesimoprimer ‘Scudetto’ tras ganar al Parma

El Inter de Milán vuelve a reinar en la Serie A. El conjunto nerazzurro se impuso al Parma en el Giuseppe Meazza por 2-0, certificando la consecución de su vigesimoprimer Scudetto. Los de Cristian Chivu tenían su primera oportunidad para llevarse el título, que sería matemático en caso de victoria o de empate, tras el tropiezo del Nápoles en Como. No perdonaron y, por medio de Thuram y Mkhitaryan, se llevaron los tres puntos con los que certificaban el título.

Se les escapó el año pasado por sólo un punto y, tras perder la final de la Champions ante el PSG, cerraron el año en blanco. Esta temporada, se recuperaron de la depresión y, pese a la marcha de Simone Inzaghi el verano pasado, han conseguido recuperar la sonrisa con Chivu en el banquillo. Lo han hecho con un gran dominio, certificando de forma matemática el título a falta de tres jornadas.

A falta de tres jornadas para el final, el Inter se coronó campeón de la liga tras su victoria ante el Parma, y ahora aspira también a conquistar la Copa de Italia el 13 de mayo, frente a la Lazio. A excepción del tropiezo en Europa, la temporada ha sido un éxito rotundo para los nerazzurri, que se repusieron de la temprana eliminación en la máxima competición ante el Bodo/Glimt para llevarse el título y optar a otro más.

La ruta que ha seguido el conjunto milanés hasta la consecución del Scudetto no ha sido lineal, ni exento de sobresaltos. La presión y derrotas en los derbis contra el Milan, la persistencia del Nápoles y la dependencia de su capitán, Lautaro Martínez, pusieron a prueba la solidez del proyecto.

Pero el equipo demostró capacidad para rehacerse, recuperar confianza y sostener el liderato cuando la tabla se estrechó. Y cogió distancias hasta el punto de cantar el alirón con nueve puntos por disputar. Pese a esto, no ha sido un campeonato cómodo, sino trabajado. Defendido con carácter y por un grupo que, pese a las dudas, respondió cuando más lo necesitaba.

Supo aprovechar los tropiezos del Nápoles para ampliar su ventaja, encadenó rachas de victorias consecutivas y consolidó una imagen de bloque maduro, pragmático y difícil de batir. La Serie A se convirtió en el espacio donde mantuvo mayor regularidad, a diferencia de sus perseguidores, imponiéndose con solvencia a rivales de la zona baja y gestionando con oficio los encuentros de máxima presión.