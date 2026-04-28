Marciniak reabre la herida de Inter-Barcelona: «Si somos honestos, tomé dos decisiones a favor del Barça…»

Las quejas y denuncias públicas del Barcelona duraron días, hablaron de robo, de eliminatoria perdida por las decisiones arbitrales, incluso Hansi Flick manifestó públicamente sus grandes dudas con lo sucedido. Ahora, casi un año después de lo sucedido, el protagonista de aquel arbitraje, el polaco Szymon Marciniak, ha abierto el cajón de aquella historia para reivindicar su actuación en el Inter – Barcelona, dejando claro que de poco pueden quejarse los culés de aquella eliminatoria.

Ha sido un aficionado del Barcelona en el que ha desempolvado esta historia aprovechando el arbitraje de Szymon Marciniak en un partido amistoso. El colegiado polaco es asaltado tras el partido por éste, que le confiesa ante las cámaras: «Oye, te seré sincero, todavía no te perdono por el Barça contra el Inter de Milán. Todavía no te perdono por eso, lo siento».

Marciniak pilla rápido a qué se refiere el aficionado y no duda en contestarle con tanta calma como contundencia: «No hay nada que perdonar, para ser honesto. Por mi parte, nada que perdonar. Es comprensible, es comprensible. Porque mi decisión, si eres honesto, favoreció al Barcelona».

Barca Fan: “I still don’t forgive you for Barca Inter Game” Referee: “My decisions were in Favour of Barcelona” + “I Give 2 Decisions in Favour of Barcelona “ Barca Fans say it was a robbery, when in reality Red WAS ON THEIR SIDE🤣🖤💙 pic.twitter.com/Dc0MbrqAXw — Salle (@SalleIMFC) April 27, 2026

La cara de perplejidad del joven ante la respuesta de Marciniak es evidente, pero éste insiste y le explica qué pasó aquella noche ante el Inter, dejando claro que, si un equipo se vio beneficiado, ese fue el Barcelona: «Favoreció al Barcelona porque no pité penalti, el VAR me llamó y me mostró la imagen».

Luego insiste que, «segundo, sí pité penalti. Me corrigió, porque estaba a cuatro o cinco centímetros fuera del área», relata el colegiado polaco de aquel Inter-Barça, concluyendo que «si somos honestos, tomé dos decisiones a favor del Barcelona. Pero el VAR me corrigió, por eso».

El joven no parece completamente satisfecho y reta a Marciniak, sobornándole para el próximo partido europeo del Barcelona: «Ojalá la próxima vez, la próxima vez, si te doy 100 euros, ¿le pitarás penalti al Barça?». Ante la propuesta, el árbitro polaco repite un «no, no, no, no», dando por concluida la conversación.

Hansi Flick alzó la voz tras aquel partido

«No quiero hablar demasiado del árbitro, pero cada decisión que era 50/50 era para ellos», fue una de las declaraciones de Hansi Flick tras aquel partido, indignado por el arbitraje de Marciniak, del que aseveró que «no es la primera vez que nos pasa con este árbitro, la UEFA debería mirarlo, hay cosas que no entiendo».

También hablaron tras el partido jugadores como Eric García, que manifestó que ha ido «tres veces al estadio del Inter de Milán y siempre pasan cosas ajenas que no nos salen de cara», recalcando que «todos sabemos qué pasó con este árbitro cuando vinimos aquí la última vez. No es excusa porque hemos encajado siete goles pero…». Muy al hilo de esto, Íñigo Martínez insistió en que las acciones polémicas «siempre cayeron del mismo lado».