El Barcelona y sus camisetas en los Clásicos: por qué hay artistas en su publicidad y la lista completa de cantantes

Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo 10 de enero a las 21.00 horas en el Camp Nou en el Clásico de la Liga EA Sports que puede decidir el campeonato. Un empate le vale al conjunto culé para ganar el título ante su afición en el partido más esperado del año. Como suele ser habitual, el club catalán también vestirá una camiseta especial para este partido. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las últimas camisetas del Barcelona en los Clásicos.

El Barcelona suele aprovechar los Clásicos para hacer negocios con sus camisetas y en esta ocasión llevará el nombre de la cantante estadounidense Olivia Rodrigo, con las siglas OR, en el partido que le enfrentará al Real Madrid este domingo 10 de mayo. La artista también estará en el palco del Camp Nou después de su actuación, que tendrá lugar en la ciudad este viernes 8 de mayo.

Por qué la publicidad del FC Barcelona es un cantante

El Barcelona suele aprovechar los Clásicos para rendir tributo a un cantante o grupo en sus camisetas. Esto se realiza desde que Spotify es principal patrocinador del club culé, tanto a través de la camiseta como con el nombre del estadio. Así que, con motivo de la celebración del partido más importante del año, la empresa sueca suele elegir un cantante o grupo para que aparezca en la elástica culé.

Los cantantes y grupos que han estado en la camiseta del Barcelona en los Clásicos

Drake y su famoso búho fueron los primeros en aparecer en la camiseta del Barcelona en un Clásico disputado en octubre del año 2022. En su día, la empresa sueca eligió al cantante canadiense porque fue el primero en llegar a las 50.000 millones de reproducciones en Spotify.

Una de las camisetas con más pedigrí del Barcelona en los Clásicos fue la que lució en el año 2023 rindiendo homenaje a Rosalía con motivo de la salida a la venta de su disco Motomami, que fue todo un éxito. Este partido, disputado el 19 de marzo de 2023, se saldó con victoria culé por 2-1.

Después de Rosalía llegó el turno a los Rolling Stones, que incluso vieron desde el palco la victoria del Real Madrid (1-2) en el Olímpico de Montjuic. Ronnie Wood, Mick Jagger y Keith Richards fueron las otras estrellas de un duelo que resolvieron Bellingham y Joselu.

En el Clásico de vuelta disputado el 21 de abril de 2024 en el Santiago Bernabéu, el Barcelona saltó al campo con el corazón que representa a la cantante Karol G. Lógicamente, a pesar de la derrota en un partido que sentenció la liga a favor de los de Ancelotti, la camiseta fue un éxito de ventas.

En el siguiente Clásico, el Barcelona asaltó el Bernabéu con una goleada (0-4) con una camiseta que rindió homenaje a Coldplay. En el Clásico disputado en el Camp Nou la pasada temporada, el protagonista musical fue Travis Scott, que unos días antes había celebrado un concierto en la ciudad.

La última de camiseta del Barcelona en los Clásicos fue hace unos meses en el Bernabéu, donde lució una elástica inspirada en la música de Ed Sheeran.

Qué artista estará en la camiseta del Camp Nou en el Clásico

La cantante Olivia Rodrigo será la protagonista de la camiseta del Barcelona en el Clásico que se disputará este domingo. El equipo de Hansi Flick buscará el punto que le falta para cantar el alirón saliendo al campo con el logo OR, que rinde tributo a la artista que actuará el próximo viernes 8 de mayo en la Ciudad Condal.