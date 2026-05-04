¿Tienes una pyme? Aprende a gestionar de manera efectiva tu capital circulante y evita tensiones de tesorería

La financiación es una herramienta esencial para cualquier empresa. Y es que hablamos de un elemento estratégico que, entre otras cosas, garantiza un flujo de tesorería estable, sólido y alineado con el impulso diario de una organización, independientemente de su actividad.

La liquidez que una empresa tiene en su día a día, con el fin de evitar tensiones de tesorería, se conoce como capital circulante. Es decir, es el capital que permite hacer frente a los compromisos de pago, cubriendo gastos habituales, compromisos bancarios en el medio-corto plazo, pago de facturas a proveedores, etc.

Ayudar a las pymes con la financiación circulante

Con el fin de conocer cómo y cuándo debemos recurrir a las distintas herramientas y modalidades de financiación de circulante, así como los criterios para identificar cuál se adapta mejor a cada necesidad operativa, desde Sabadell Hub Empresa han organizado un nuevo webinar bajo el nombre Financiar para empezar a optimizar el flujo diario de tu empresa, que se va a celebrar el próximo jueves 7 de mayo en Valencia. Una sesión que se podrá seguir de manera presencial y online, necesitando una inscripción previa en ambos casos.

Intervendrán en este webinar Juan Segarra, director especialista en Financiación Circulante de Banco Sabadell; Patricia Lucia Almela, directora de Empresas Territorial Este de Banco Sabadell, y Raúl Ballester, director de Circulante de Banco Sabadell. También se contará con la participación de Raúl Cepriá, CEO de Renovae Business, que va a compartir su experiencia sobre las soluciones de financiación que le han ayudado a impulsar su actividad.

El fin principal de esta webinar, apuntan los especialistas de Banco Sabadell, es «ayudar a los empresarios de pymes con la financiación circulante. Queremos trasladar la idea de que financiar no es ‘reaccionar cuando hay un problema’, sino anticiparse y ordenar el flujo diario de caja del negocio».

Capital circulante: mucho más que un recurso puntual

Y es que, según explican, la mayor parte de las empresas son rentables y tienen una actividad sana; sin embargo, sufren tensiones constantes de liquidez por un simple desfase entre cuándo cobran y cuándo pagan. «En este espacio queremos mostrar que la financiación del circulante, bien planteada, no es un recurso puntual, sino una herramienta de gestión integrada en el día a día, que aporta estabilidad, previsibilidad y permite tomar decisiones con calma y foco en el crecimiento», aclaran.

Por tanto, y de acuerdo con lo señalado, el control y la gestión eficiente del capital circulante en el ámbito de las pymes resultan fundamentales, ya que garantizan el normal desarrollo de la actividad diaria y evitan situaciones de tensión financiera. En este sentido, explican que una pyme no interrumpe su actividad únicamente como consecuencia de una caída en los pedidos, sino que también influyen otros factores relevantes, como los retrasos en los cobros y en los pagos.

Gestión diaria sin sobresaltos

En este sentido, resaltan, la gestión eficiente del capital circulante tiene amplios beneficios, como «reducir las tensiones de tesorería, tomar decisiones con urgencia, evitar renunciar a oportunidades de negocio por falta puntual de liquidez, dedicar menos tiempo a ‘apagar fuegos’ y más a hacer crecer la empresa o convertir el crecimiento en algo sostenible y no en una fuente de estrés, entre otras cosas». En pocas palabras, apuntan que cuando el circulante está bien gestionado, «la empresa gana estabilidad, el empresario duerme mejor y el futuro se gestiona, no se improvisa. Son todo ventajas».

Si eres un empresario de una pyme, es importante conocer con qué capital circulante cuentas para desarrollar una gestión pausada y saber, además, qué tipo de financiación requieres para la sostenibilidad de la empresa.

A la importancia de tener un control exhaustivo del circulante se referirá en esta webinar Raúl Cepriá, CEO de Renovae Business, una empresa que promueve, diseña y ejecuta proyectos de generación renovable y sistemas de eficiencia energética, especialmente focalizado en la actualidad en el almacenamiento de energía y gestión energética de las instalaciones.

Explica que, por la naturaleza de su sector, la compañía debe disponer de un alto rigor en la gestión del circulante, ya que «los pagos al mercado ibérico son semanales y los que afectan a los costes de la Red Eléctrica de España (REE) son quincenales. Y en esto, las entidades financieras, como Banco Sabadell, a la que estoy enormemente agradecido por su confianza desde que iniciamos nuestra relación en 2019, son fundamentales».

En este momento, Renovae Business usa dos líneas específicas. «En la división de negocio de energía, utilizamos el confirming con pago financiado, para atender al pago del mercado (OMIE) y a REE. Y en la división de proyectos usamos el confirming estándar, que permite a los proveedores anticipar el cobro de sus facturas desde el mismo momento de su emisión, a cambio de un reducido coste financiero aplicado por la entidad bancaria».

«De esta forma», concluye Raúl Cepriá, «nuestro proveedor no ve comprometida su liquidez, ya que cobra antes del vencimiento de la factura, y nosotros podemos diferir el pago unos 60 días, lo que nos permite afrontarlo una vez que ya hemos recibido el cobro del cliente final».

Analizar el desfase entre cobros y pagos

Subrayan, además, que es fundamental «hacer un análisis del desfase temporal entre cobros y pagos», ya que, aclaran, «muchas empresas facturan hoy, pero cobran a 30, 60 o 90 días; mientras afrontan nóminas, impuestos o proveedores de forma inmediata. La financiación del circulante debe dimensionarse precisamente para cubrir ese gap».

Ante este escenario, señalan que precisamente por ello «insistimos en que las necesidades de financiación no deben analizarse de forma aislada, sino en coherencia con el funcionamiento diario del negocio. De este modo, es posible disponer de líneas que se activen cuando son necesarias y se relajen cuando dejan de serlo”.

«Una tensión de tesorería constante impacta directamente en la gestión del negocio»

La falta de liquidez es un problema al que se enfrentan cada día más pymes de nuestro país, a pesar de no tener una actividad empresarial fuerte. El Barómetro de primavera de 2026 del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, señala que las pymes venden más y trabajan más, pero tienen problemas de liquidez, principalmente, por los impuestos, los costes laborales y el retraso en el cobro de facturas, entre otros motivos. Mientras que el II Informe de Pymes y Autónomos de España elaborado por Hiscox, indica que más del 60% de las pymes sobreviven gracias a ahorros propios.

Esta falta de liquidez genera «una tensión constante que impacta directamente en la gestión del negocio», comentan desde Banco Sabadell, y tiene consecuencias que van más allá de los meros números: «Pérdida de credibilidad frente a sus proveedores, imposibilidad de asumir nuevos proyectos o incluso crecimientos puntuales, toma de decisiones financieras precipitadas y más costosas o un exceso de tiempo dedicado a renegociar los plazos de los pagos en lugar de dedicar ese tiempo a dirigir la empresa».

A medio plazo, indican, esta situación «erosiona la rentabilidad, la capacidad de planificación y la tranquilidad del empresario, incluso aunque el negocio sea viable y tenga clientes».

Acompañar a pymes con un enfoque especializado

Banco Sabadell acompaña a las pymes desde un enfoque especializado y de largo plazo, centrado no únicamente en la oferta de productos financieros, sino en la comprensión profunda del negocio del cliente, su operativa diaria y su ciclo de cobros y pagos. En este sentido, detallan que ponen a su disposición desde soluciones más generales, como pólizas de crédito o descuento, hasta herramientas más especializadas y digitales, siempre con el objetivo de ofrecer alternativas flexibles, adaptadas y alineadas con la realidad de cada empresa. Así, cuando una pyme acude a sus oficinas, recibe un asesoramiento experto, una visión estratégica del capital circulante y un compromiso real por parte del banco para ayudarle a ganar control, previsibilidad y estabilidad financiera en su día a día.

Por su parte, Raúl Cepriá concluye que uno de los factores clave en esta relación es “presentar unas cuentas claras y mantener siempre un comportamiento riguroso con la entidad financiera». En este sentido, considera especialmente interesante «contar con un tercero que audite y valide estas cuentas, ya que es un gesto que aporta credibilidad de cara a las entidades financieras, que serán, en última instancia, las que ayuden a la empresa a definir la forma óptima de operar con las distintas líneas de financiación».

Si quieres asistir al webinar Financiar para empezar a optimizar el flujo diario de tu empresa organizado por Sabadell Hub Empresa, tanto si acudes a Valencia como si lo sigues de manera online, puedes inscribirte aquí.