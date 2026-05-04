Giro total en la TDT en España: el cambio que afecta a miles de españoles ya es oficial

La TDT continúa ampliando su oferta en España tras el salto a la alta definición que comenzó en 2024. En este contexto, RTVE prepara un nuevo canal gratuito llamado ARTE España, el cual se centrará en cultura, con artes escénicas, cine español, música clásica, ópera, contenidos documentales y nuevas propuestas musicales.

«RTVE prepara el lanzamiento de su nuevo canal cultural, previsto para finales de junio, en paralelo al proceso de adjudicación de una nueva licencia nacional de Televisión Digital Terrestre (TDT), cuya resolución podría producirse antes del verano. La Corporación ha cerrado 2025 con un resultado operativo superior a los 55 millones de euros, tras dos ejercicios en negativo. Este escenario económico permitirá activar proyectos como el nuevo canal cultural, concebido como una apuesta estructural dentro de la estrategia de contenidos de la corporación pública», detalla el Ministerio para la Transición Digital y de la Función Pública.

El nuevo canal de la TDT en España

«El canal llevará el nombre de ‘ARTE España’ y nace de la colaboración con ARTE. RTVE aspira a convertirse en el socio hispano dentro de este proyecto europeo, reforzando su presencia internacional. La programación estará centrada en artes escénicas, teatro, cine español, música clásica, ópera y nuevas propuestas musicales, junto a una base de producción propia y contenidos documentales».

El lanzamiento se desarrollará en dos fases claramente diferenciadas. En una primera etapa, el canal estará disponible en formato digital a través de RTVE Play y la web corporativa. Posteriormente, se activará una segunda fase en emisión lineal, todavía pendiente de definición técnica y vinculada al desarrollo del nuevo marco de la TDT.

Este proyecto coincide con el concurso público para una nueva licencia estatal de TDT, convocado en octubre de 2025 por el Gobierno. La concesión tendrá una vigencia de 15 años y se prevé su adjudicación en abril. El proceso forma parte de la modernización del sistema televisivo español, impulsado por el nuevo Plan Técnico Nacional de la TDT y la implantación del estándar DVB-T2, que permitirá emisiones en calidad UHD.

A la licitación han concurrido dos candidaturas: por un lado, Mediaset España, y por otro, un consorcio encabezado por Andrés Varela Entrecanales. Con esta iniciativa, RTVE busca alinearse con modelos europeos ya existentes en países como Francia, Alemania o Italia, donde operan canales culturales específicos. El objetivo es consolidar un espacio estable dedicado a la difusión cultural dentro del sistema audiovisual en abierto.

El canal se estructurará en torno a cinco grandes pilares de contenido:

Los documentales serán el eje principal del canal, con producciones tanto propias como adquiridas a terceros, respaldadas por un convenio de colaboración ampliado con el canal europeo ARTE.

Las artes escénicas y el teatro tendrán un papel destacado, con la recuperación de grabaciones emblemáticas de Estudio 1 y la creación de nuevos montajes teatrales.

El cine español estará presente a través de ciclos temáticos y de títulos procedentes del amplio catálogo en el que participa la cadena pública.La música clásica y la ópera contarán con la intervención de la Orquesta y

Coro de RTVE, además de la colaboración de diversos teatros líricos nacionales.

Por último, las nuevas tendencias y la cultura urbana se reforzarán mediante sinergias con Radio 3 y Radio 3 Extra.

El nuevo canal de la TDT en España estará disponible durante el mes de junio de este año. Sin embargo, llegará unas semanas antes a plataformas de pago como Movistar Plus+, Vodafone TV, Orange TV y DIGI TV. Además, también se podrá ver a través de RTVE Play.

Sintonización

La TDT sustituyó a la Televisión Analógica Terrestre en España, que era la tecnología utilizada hasta entonces en la mayoría de los hogares españoles, debido a sus múltiples ventajas. El apagón de la señal analógica se produjo el 3 de abril de 2010, fecha fijada para el cese de emisiones en este formato.

Entre las principales ventajas de la TDT frente a la televisión analógica destacan: mayor número de canales, mejor calidad de imagen y sonido, y la incorporación de más servicios adicionales. Para poder recibir la señal, es necesario seguir tres pasos básicos: