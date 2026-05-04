En un entorno laboral cada vez más globalizado, el dominio de idiomas se ha consolidado como una de las competencias más valoradas por las empresas. Diversos estudios internacionales sitúan el incremento salarial asociado al conocimiento de idiomas entre un 5% y un 30%, en función del idioma y del puesto, lo que evidencia su impacto directo tanto en la empleabilidad como en la progresión profesional (OCDE y análisis del mercado laboral europeo). En este contexto, las compañías están reforzando sus estrategias de formación para impulsar el desarrollo de habilidades lingüísticas entre sus equipos, conscientes de su papel clave en la competitividad y la comunicación en entornos internacionales.

Paralelamente, la Inteligencia Artificial se ha integrado de forma acelerada en el entorno laboral, especialmente en la comunicación en otros idiomas: según el informe Languages at Work 2026, el 73% de los profesionales ya utiliza estas herramientas en contextos internacionales, reflejando un cambio estructural en la forma de trabajar y comunicarse en las empresas.

La IA se consolida en el día a día profesional

Este uso creciente se concentra principalmente en tareas como la redacción de correos electrónicos, la traducción de contenidos o la preparación de mensajes en otros idiomas. La IA permite a los profesionales ganar agilidad, reducir errores y enfrentarse con mayor seguridad a situaciones cotidianas en entornos globales.

Su integración no sólo responde a una cuestión de eficiencia, sino también a la necesidad de adaptarse a entornos laborales cada vez más internacionalizados, donde la comunicación en distintos idiomas forma parte de la operativa diaria.

«La Inteligencia Artificial se ha integrado rápidamente en el entorno laboral y ya forma parte del día a día en la comunicación en otros idiomas. Ayuda a escribir mejor y a reducir errores, pero no te enseña a defender una idea en una reunión ni a comunicar con confianza cuando realmente importa», ha explicado Jorge Moreno, CEO y Cofundador de Twenix.

Los límites de la tecnología: la confianza sigue siendo humana

Pese a su rápida adopción, la percepción sobre sus límites es clara. El 80% de los empleados considera que estas herramientas no pueden sustituir el aprendizaje con profesores.

La principal razón es que, aunque la IA facilita aspectos técnicos del idioma, no logra cubrir dimensiones esenciales como la confianza al hablar, la capacidad de improvisación o la gestión de conversaciones complejas en reuniones o negociaciones. Elementos clave en el entorno profesional que siguen dependiendo del factor humano.

Hacia un modelo híbrido de aprendizaje

En esta misma línea, el 79% de los responsables de Recursos Humanos coincide en que la Inteligencia Artificial debe entenderse como un complemento dentro del proceso formativo. Su capacidad para personalizar el aprendizaje, corregir errores en tiempo real y ofrecer práctica constante la convierte en una herramienta de gran valor, pero siempre bajo el acompañamiento de formadores.

Este equilibrio está dando lugar a un modelo híbrido, en el que la IA actúa como acelerador del aprendizaje, mientras que los profesores aportan contexto, criterio y ayudan a transformar el conocimiento en una habilidad práctica.

En un mercado laboral cada vez más internacional, este enfoque combinado se perfila como la vía más eficaz para que los profesionales no sólo comprendan otros idiomas, sino que sean capaces de utilizarlos con confianza en su día a día.