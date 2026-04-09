La campaña de la declaración de la Renta del ejercicio 2025 ya ha comenzado y los contribuyentes españoles con salarios medios y bajos volverán a sufrir las consecuencias del afán recaudatorio del Gobierno de Sánchez. Según destacan los economistas, un trabajador que cobra anualmente 24.881 euros, actualmente paga 3.490 euros de IRPF. Sin embargo, si Hacienda hubiera deflactado la tarifa con el IPC (23,3%) pagaría 2.924 euros.

De esta manera, el coste de no ajustar los salarios a la inflación es de aproximadamente 566 euros. El doctor en Economía Santiago Calvo, destaca además que «en 2018, con euros de 2025, pagabas 2.933 euros» y hoy en día se están pagando 557 euros de más. Es decir, se da un incremento del 19%.

Esta falta de actualización de los mínimos personales y familiares y otros parámetros en un entorno inflacionista, según los ejemplos elaborados por el REAF, no sólo perjudica a los salarios más humildes. Esta inflación acumulada también llevaría a pagar a las rentas de 70.000 euros en torno a 760 euros más, como consecuencia de no ajustar el impuesto.

Aumenta la recaudación de Sánchez

Con todo ello, tal y como constatan desde el Registro de Economistas y Asesores Fiscales, la recaudación sigue creciendo. Según los últimos datos publicados, la recaudación total de las comunidades autónomas en 2023, último ejercicio disponible, aumentó un 16,5% respecto al ejercicio anterior.

En este sentido, dentro de los impuestos directos, el IRPF, tramo autonómico, creció un 21,13%, convirtiéndose en el principal motor del incremento. En paralelo, los ingresos tributarios del Estado aumentaron un 10,4% en 2025 respecto a 2024 y la recaudación del IRPF alcanzó los 142.466 millones de euros.

Asimismo, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel Ángel Vázquez Taín, abordó la necesidad de poner en marcha un debate de fondo sobre la revisión en profundidad del sistema de financiación autonómica:

«La vorágine normativa de las Comunidades Autónomas sobre los tributos cedidos, genera desigualdades entre los ciudadanos según sea el lugar de su residencia. Los expertos del REAF han contabilizado, este año, más de 1.100 impactos normativos que constatan el uso intensivo de la actividad legislativa en materia fiscal de las comunidades, lo que dificulta enormemente el conocimiento de las normas fiscales por parte de los ciudadanos que tienen derecho a aplicarlas» explica el presidente.

En un análisis del Consejo, los expertos señalan que la diversidad normativa en el IRPF es cada vez mayor. La tarifa estatal va del 9,5% al 24,5%, pero ninguna comunidad autónoma reproduce exactamente esa escala. De hecho, apuntan que ya hay territorios con tipos marginales agregados del 50% o superiores, como la Comunidad Valenciana, con un 54%; Navarra, con un 52%; o La Rioja, con un 51,5%.