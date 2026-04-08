Comienza la Campaña de la Renta 2025 con la posibilidad de caer en los mismos errores que en la del ejercicio anterior, o incluso en más. La campaña de este año marca un punto de inflexión donde el mayor riesgo ya no está en el mercado, sino en la fiscalidad.

En un escenario donde una decisión mal declarada puede costar más que una mala inversión, entender las zonas grises se convierte en una ventaja competitiva.

Las zonas grises son aquellos aspectos que generan dudas a la hora de tramitar la declaración y dependen de la interpretación, los matices y el criterio de la Agencia Tributaria.

No tener en cuenta estos aspectos puede derivar en sanciones económicas, retrasos en las devoluciones e incluso inspecciones por parte del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.

Las mayores zonas grises con Hacienda ya no están en los errores evidentes, sino en todo aquello que exige interpretación, actualización constante y prueba por parte del contribuyente.

En este sentido, expertos, asesores fiscales y gestorías prevén un aumento importante de consultas por parte de los contribuyentes, especialmente en relación con la nueva deducción por obtención de rendimientos del trabajo y la regularización de las cuotas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Estas dos novedades concentran buena parte de las dudas en una campaña marcada también por otros cambios normativos que están generando consultas constantes entre los contribuyentes.

Entre las novedades de esta campaña, Pablo Vega, experto en finanzas de Roams señala un endurecimiento silencioso del control en varios frentes que afectan a contribuyentes muy corrientes.

Mirada en las ventas online

Por un lado, Hacienda está poniendo más foco en las ventas en plataformas digitales como Wallapop o Vinted cuando se superan ciertos umbrales y también se está afinando el criterio sobre ayudas y subvenciones.

En bastantes casos no se declaran cuando se cobran, sino cuando la ayuda queda concedida, algo que puede provocar ajustes inesperados si el contribuyente se guía solo por el momento en el que entra el dinero en la cuenta.

Los arrendamientos turísticos son otro de los frentes abiertos en esta nueva Campaña. En este terreno, la propia AEAT recuerda que estos alquileres tienen un tratamiento fiscal específico.

Errores más extendidos

Los dos principales errores a la hora de empezar con la declaración suelen ser los más simples y a los que menos importancia se les da: el borrador y el plazo.

Cada año, millones de contribuyentes confirman el borrador confiando en que Hacienda lo tiene todo correcto.

Sin embargo, el borrador puede contener datos desactualizados o información incompleta que puede suponer perder deducciones a las que se tiene derecho o, peor aún, declarar datos incorrectos que generen una paralela o una sanción que puede ir del 50% al 150% de la deuda.

Un cambio de domicilio, una situación familiar que no se ha actualizado o rendimientos de capital que no aparecen son algunos de los fallos más habituales.

30 de junio como fecha límite

En cuanto al plazo, aunque parezca un error evidente, cada año miles de personas se quedan fuera de la fecha. Además, la campaña de este año es más corta de lo habitual: arranca el 8 de abril y finaliza el 30 de junio.

Presentar fuera de plazo conlleva un recargo que comienza en el 1% y puede escalar hasta el 150% de la deuda si Hacienda considera que existe intención de defraudar.

Además, hay que tener muy presente que el 25 de junio es el último día para presentar declaraciones con domiciliación bancaria.

Las ‘zonas grises’ en vivienda

Antonio Gallardo, experto financiero de Banqmi, señala tres clásicos errores a la hora de realizar la campaña en relación con la vivienda. El primero es pensar que todo inquilino puede seguir aplicando la deducción estatal por alquiler.

En realidad, la AEAT insiste en que hoy sólo subsiste en régimen transitorio para contratos anteriores al 1 de enero de 2015, con requisitos adicionales y base imponible inferior a 24.107,20 euros.

El segundo es confundir cualquier hipoteca con derecho automático a deducción por vivienda habitual, cuando la deducción estatal general se suprimió en 2013 y sólo sigue viva para quienes entren en el régimen transitorio.

El tercero aparece entre los autónomos al considerar que el coche, el móvil, las comidas o parte de la vivienda son deducibles casi por defecto.

Otro punto complejo repleto de zonas grises es el del alquiler de vivienda para los arrendadores.

Desde la reforma, la reducción del rendimiento neto puede ser del 90%, 70%, 60% o 50% dependiendo de si es zona tensionada, nuevo contrato, rebaja de renta superior al 5%, edad del inquilino o vivienda asequible, entre otros.

Lo que puedes deducir y desconoces

Según datos internos de TaxDown, el 77% de los contribuyentes desconoce las deducciones autonómicas que puede aplicar en su declaración. Esto se traduce en que cada año los españoles dejan de ahorrar miles de millones de euros de forma colectiva.

Deducciones por alquiler de vivienda habitual, por inversión en vivienda, por donaciones, por gastos educativos o por discapacidad son solo algunas de las que muchos contribuyentes no revisan o dan por hecho que el borrador ya las incorpora.

La deducción por maternidad y guardería ha subido y ahora puede llegar a 1.000 euros. Cubre incluso preinscripción, matrícula, asistencia, horario ampliado y alimentación, pero depende de requisitos del centro y de la información comunicada.

Deducciones por eficiencia energética

En un momento de incertidumbre económica, con la guerra en Oriente Próximo disparando los precios de la energía, las deducciones por obras de eficiencia energética se vuelven más necesarias que nunca.

Pueden ser desde un 20%, 40% y hasta un 60% en eficiencia según el caso, y un 15% en vehículo eléctrico, pero exigen certificados, fechas y condiciones muy precisas, y por eso muchos contribuyentes ni las intentan.

Además, esta campaña trae nuevas deducciones autonómicas como las dirigidas a personas celíacas en Asturias y Andalucía, las mejoras en la deducción por alquiler en Cataluña o las siete nuevas deducciones en Murcia que hacen aún más importante informarse antes de confirmar la declaración.

Deducciones por donativos y trabajo

En esta Campaña de la Renta las donaciones se pueden deducir en hasta un 80% sobre los primeros 250 euros, al 40% sobre el resto y al 45% si hay reiteración durante tres años consecutivos.

Además, se aplica la nueva deducción por rendimientos del trabajo para quienes estén por debajo de 18.276 euros y no superen ciertos límites de otras rentas.

Para muchos contribuyentes no será un cambio radical, pero sí suficiente como para convertir una declaración neutra en devolución.