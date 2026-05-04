El pasado 8 de diciembre, la influencer Manuela Ochoa Gómez-Acebo se enfrentaba al momento más duro de su vida: la despedida de su prometido, Pedro Cadahía. Lejos de quedarse anclada en el dolor, la joven madrileña decidió aferrarse a la esperanza y a su fe para seguir adelante. Y, con el paso de las semanas, dio un paso más: volver a las redes sociales. Un regreso muy meditado con el que buscaba, de algún modo, mantener vivo el vínculo con Pedro, su mayor fan, convencida de que ahora la sigue «desde el cielo».

Desde entonces, Manuela ha encontrado en el universo 2.0 su particular refugio. Un espacio seguro en el que compartir su día a día, sus reflexiones más íntimas, sus viajes y, cómo no, seguir inspirando con sus estilismos a sus miles de seguidoras.

Aunque poco a poco ha retomado sus contenidos de moda y belleza, hay algo que no cambia: Pedro sigue muy presente en cada paso que da. Este fin de semana, la influencer ha viajado hasta Gran Canaria para asistir a la mediática boda de Marta Vaca —creativa y fundadora de Seasons by Macabla— y el empresario Agustín Manrique de Lara Gómez-Acebo. Un enlace de tres días que no ha dejado de generar contenido viral en redes. A pesar de la ausencia de su pareja, Manuela no quiso perderse una cita tan especial y decidió acudir acompañada de su mejor amiga, regalándose también unos días de desconexión junto al mar.

Ha sido desde la habitación del hotel donde se alojaba desde donde ha vuelto a abrir su corazón ante sus seguidores. Un escenario cargado de emociones, ya que este tipo de celebraciones remueven inevitablemente recuerdos y planes que quedaron en el aire —como el de su propia boda con Pedro—. Aun así, la joven ha demostrado una vez más su fortaleza, volcando todo su cariño en acompañar a su amiga en uno de los días más importantes de su vida.

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La dura confesión de Manuela Ochoa

Para Manuela, esta boda no era una más. No solo porque se trataba de una cita muy especial para su círculo más cercano, sino porque iba a ser la primera a la que acudiría junto a Pedro este año. Ambos estaban especialmente ilusionados con el ‘sí, quiero’ de Marta y Agustín, a quienes les une una estrecha amistad desde hace tiempo —tanto que incluso compartieron un viaje en pareja a México—. Además, la influencer mantiene una relación muy cercana con la novia, formando parte de su grupo de testigos.

Durante estos días en Gran Canaria, Manuela ha ido compartiendo con naturalidad cada detalle de su estancia: desde sus planes en la isla hasta sus estilismos, pasando por emotivos mensajes de agradecimiento a los novios por la cuidada celebración que han organizado. Un viaje marcado por la belleza del entorno, pero también por los inevitables recuerdos.

Sin embargo, no todo han sido sonrisas. En uno de sus vídeos tipo get ready with me previo a la preboda de los ya marido y mujer, Manuela no pudo evitar emocionarse al recordar a Pedro. Con la voz entrecortada y visiblemente afectada, compartía con sus seguidores uno de los momentos más sinceros del fin de semana: «Este fin de semana me apetece un montón. Esta boda me hace mucha ilusión y ser testigo la hace aún más especial. Estoy removida, emocionada… Es mi primera boda sin Pedro. Pero no pasa nada, sé que va a estar en primera fila acompañándome».

Unas palabras que reflejan a la perfección el momento vital que atraviesa la influencer: aprendiendo a convivir con la ausencia sin dejar de celebrar la vida. Arropada por los suyos y volcada en acompañar a su amiga en un día inolvidable, Manuela demuestra que, pese al dolor, poco a poco empieza a encontrar la luz en medio del camino.