Más de 2.000€ y hasta cuatro horas de quirófano: la operación de Kiko Rivera para poder ser padre de nuevo

A pesar de su reciente ruptura con Irene Rosales, Kiko Rivera se encuentra viviendo un gran momento personal. El DJ acaba de reconciliarse con su madre, Isabel Pantoja, después de llevar varios años sin hablarse por distintos problemas familiares. Paralelamente, también ha logrado rehacer su vida sentimental con Lola García, una bailarina profesional de la que asegura estar verdaderamente enamorado. Sin duda, este contexto de estabilidad es una gran prueba de la etapa de plenitud absoluta por la que atraviesa el mencionado, y es por ello por lo que, según lo trascendido, estaría planteándose dar un paso decisivo que podría dar de nuevo un giro de 180 grados a su vida.

De acuerdo con lo compartido por Fiesta, Kiko estaría dispuesto a convertirse de nuevo en padre junto a Lola García— un gesto que refleja el buen camino por el que continúa avanzando su noviazgo—. Sin embargo, lo cierto es que a día de hoy, no puedo hacerlo de manera natural, ya que se sometió a una vasectomía mientras estaba casado con Irene Rosales. Aun así, la medicina ofrece diferentes alternativas para revertir esta operación, y el hijo de la tonadillera podría recurrir a una en concreto que le permitiría dar la bienvenida al que sería su cuarto hijo.

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¿Qué es la vasovasostomía?

Según el urólogo y andrólogo, Viladoms Fuster Josep Miquel, la vasovasostomía se trata de una cirugía «que vuelve a unir los segmentos de deferentes seccionados y obturados en la vasectomía para conseguir un paso de los espermatozoides libre que permita un embarazo mediante relaciones sexuales».

Para que se consiga el objetivo esperado con dicha operación, es necesario recurrir a la microcirugía, ya que se operaría en estructuras de un tamaño muy pequeño. Tal y como señala este mismo experto, la operación dura entre 2 y 4 horas y normalmente, no es necesario utilizar anestesia general, aunque depende mucho del paciente. Si todo va bien, tampoco se precisa ingreso hospitalario.

Por otro lado, el médico mencionado también destaca que lo normal es estar en reposo en 3 o 4 días, aunque si se tiene un trabajo que vaya ligado al constante movimiento, se recomienda incluso una semana. El deporte está prohibido durante los primeros 21 días, así como tampoco se recomienda mantener relaciones sexuales hasta 10 días después de la intervención.

Cabe destacar que no es una operación que cubra la Seguridad Social y que, según varios medios, su precio oscila entre los 2.500€ y los 5.000€, dependiendo del especialista que esté al frente y del centro hospitalario escogido.

La reacción de Isabel Pantoja ante la posibilidad de convertirse en abuela de nuevo

La posibilidad de que Kiko Rivera vuelva a convertirse en padre ha generado un gran interés por conocer lo que opinaría Isabel Pantoja al respecto. Una cuestión que ha aclarado La Razón tras ponerse en contacto con fuentes cercanas a la intérprete de Marinero de luces. «Estaría encantada de ser abuela de nuevo. En este sentido, apoyaría totalmente a su hijo si este decidiera hacerse la vasovasostomía para intentar tener descendencia con su novia Lola», explican.