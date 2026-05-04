La cadena de supermercados andaluza en expansión que amenaza a Lidl: ya tiene 81 sólo en Madrid

Hay una cadena de supermercados que está en expansión y que en la Comunidad de Madrid tiene previsto abrir un centenar de tiendas. Se trata de Covirán, una cooperativa granadina, que acelera su crecimiento basado en la proximidad, capilaridad y franquicia.

Con alrededor de 81 tiendas en Madrid, está convirtiendo a la capital en uno de sus ejes estratégicos de crecimiento. Fundada en 1961, su propuesta se basa en supermercados de tamaño medio y pequeño, con presencia en zonas urbanas y residenciales. Esto facilita competir por cercanía que por superficie o surtido masivo.

Es un modelo híbrido que combina la fuerza de una central de compras con la flexibilidad del comercio autónomo. El movimiento no es menor al optar por crecer desde abajo en un mercado de cadena de supermercados dominado por Mercadona, Carrefour o Lidl, siendo la única opción de compra en 307 localidades rurales.

En 2024, fue capaz de registrar 1.846 millones de euros en ventas brutas y de generar alrededor de 14.800 empleos directos e indirectos, a través de 148 nuevos establecimientos. Hace un par de semanas, se abrieron 12 nuevos supermercados en Andalucía, Cataluña, País Vasco y Castilla-La Mancha durante el mes de marzo.

Expansión de esta cadena de supermercados

La expansión de Covirán coincide con una tendencia clara en el consumo: el auge del supermercado de proximidad. En grandes ciudades como Madrid o Barcelona, la compra diaria y la fidelización del cliente de barrio están ganando peso y, además, puede aprovechar para posicionarse como alternativa real en zonas donde la competencia se juega en metros de distancia.

Por tanto, la cadena andaluza no compite con los grandes supermercados en modelo, pero sí en presencia. Su ambición de alcanzar el centenar de tiendas en Madrid refleja una intención: convertirse en uno de los actores principales del sector alimentario desde un posicionamiento más cercano, flexible y con un componente fuertemente local.