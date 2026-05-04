La predicción de Jorge Rey para el mes de mayo preocupa a los españoles: «tormentas contundentes», granizo e inundaciones

Granizo e inundaciones formarán parte de estas tormentas contundentes que pueden marcar este mes de mayo según Jorge Rey. Tocará estar muy pendientes de una serie de situaciones que pueden acabar generando más de una sorpresa dl todo inesperada. Por lo que, hasta la fecha no sabíamos lo que podríamos empezar a tener en mente. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más, de una novedad plena que será la que nos golpeará de lleno.

Una situación que puede ser la que nos golpeará de lleno en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Es momento de saber qué es lo que nos esperará en un mes de mayo en los que realmente podremos empezar a tener en consideración. Tocará estar preparados para lo que puede pasar en breve en estos días en los que tendremos que encontrar en estos días en los que podremos convertirse en estos días en los que realmente cada fenómeno puede llegar a toda velocidad. Este fin de semana, hemos tenido que afrontar un marcado cambio de tendencia en unos días cargados de acción y los que llegan según Jorge Rey pueden ser peores.

Preocupa a los españoles la predicción de Jorge Rey

Jorge Rey no duda en adelantarse a todos, con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede ser esencial, en estos días en los que realmente cada detalle puede ser clave. En estos días en los que realmente tenemos que empezar a visualizar un cambio.

Es momento de tener en mente un cambio en la tendencia que tenemos por delante, una novedad que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente cada detalle. Estaremos preparados para un cambio que puede ser esencial.

En estos días en los que podremos empezar a tener en mente un cambio de tendencia que podría acabar marcando la diferencia. Una novedad que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Es momento de poner en mente este tipo de detalles que llegan a toda velocidad.

Las tormentas acabarán siendo las que nos marcarán en un mes de mayo que puede batir todos los récords habidos y por haber. Un cambio que tocará tener en consideración, en estos días en los que cada detalle cuenta.

Granizo e inundaciones llegarán con tormentas contundentes

Este vídeo de Jorge Rey publicado en sus redes sociales lo cambiará todo y nos situará en una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Será el momento de empezar a visualizar un cambio de tendencia que puede ser esencial en estas próximas jornadas.

En estos días en los que realmente parecerá que volvemos al mes de abril con un tiempo más inseguro. Rey pone fecha a las tormentas que van a marcar estos días, pero, de momento, la AEMET nos lanza una importante advertencia ante unos días en los que cada detalle cuenta.

«Se prevé que persista una situación de inestabilidad en el tercio norte peninsular y Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormenta y posible granizo que podrían llegar a localmente fuertes en el tercio nordeste y Cantábrico oriental, de forma más probable por la tarde. Se esperan nevadas en zonas de montaña de la mitad norte, con una cota en el entorno de los 1500 m en el noroeste y 1600/1800 m en el resto. Predominio de intervalos nubosos en el resto de la mitad norte peninsular, con nubes bajas por la mañana y de evolución por la tarde, cuando son probables chubascos ocasionales, más intensos en entornos de montaña del este. Tiempo estable en la mitad sur peninsular, con cielos poco nubosos o despejados y algunos intervalos de nubosidad de evolución con algún chubasco aislado en el sudeste. En Canarias predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos nubosos, con algún chubasco en las montañas. Probables brumas y bancos de niebla matinales dispersos en el tercio norte peninsular y montañas del centro. Las temperaturas máximas descenderán en el cuadrante nordeste peninsular, manteniéndose con pocos cambios en el resto. Los descensos serán generalizados para el caso de las mínimas, exceptuando en Galicia y Canarias con pocos cambios. Se darán heladas débiles en montañas del extremo norte».

Siguiendo con la misma previsión: «Predominará el viento de componente oeste en la Península, moderado en litorales del norte y sur, incluso con posibles intervalos fuertes en los de Galicia y Alborán; en el resto, en general flojo y arreciando por la tarde. Viento moderado del este y nordeste en Canarias y del suroeste tendiendo a variable en Baleares. Probables precipitaciones y tormentas localmente fuertes en el tercio nordeste peninsular, área cantábrica oriental y Baleares».