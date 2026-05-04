El Barcelona de baloncesto sufre una plaga de problemas cardíacos: tercer jugador de baja por este motivo

Will Clyburn, jugador del Barcelona de baloncesto, tendrá que estar de baja durante el próximo mes de competición después de sufrir un cuadro de arritmias. Es el tercer jugador del equipo azulgrana que sufre estos problemas durante la presente campaña. Toko Shengelia y Tomas Satoransky ya lo sufrieron antes en este curso.

Los problemas cardiacos están atizando al Barcelona de baloncesto esta temporada. Xavi Pascual ya ha perdido a tres jugadores por esta dolencia este curso. El último, el alero americano Will Clyburn, que se perdió la victoria culé en Liga Endesa (91-69) contra el Dreamland Gran Canaria.

Clyburn ha sufrido un cuadro de arritmias y los médicos del Barcelona le han obligado a parar. Tendrá que estar como mínimo un mes de baja y luego habrá que evaluar su estado físico y cardiaco para ver cuando puede regresar a los terrenos de juego. Son tres bajas en el Barça por este motivo y es preocupante.

El lado positivo de esta baja para Clyburn es que Shengelia y Satoransky reaparecieron con el equipo sin problemas después de sufrir esta dolencia y en ese mismo periodo de recuperación. Un mensaje positivo para que Xavi Pascual pueda recuperarlo para el tramo final de Liga Endesa.

Xavi Pascual analiza al Barcelona de baloncesto

El técnico Xavi Pascual, entrenador del Barça, comentó el pasado domingo tras la contundente victoria ante el Dreamland Gran Canaria (91-69) que su equipo quiere «luchar hasta el final» para poder escalar posiciones en la clasificación.

«Estoy contento por el partido, por la victoria y por el trabajo que han hecho todos los jugadores», indicó el técnico de Gavá, quien aprovechó la rueda de prensa para enviar sus condolencias a la familia de Moncho Monsalve, recientemente fallecido, y felicitar al equipo femenino del Barça por su clasificación para la final de la Champions.

«Tenemos cinco lesionados y defensivamente era un partido muy difícil para nosotros, pero hemos sabido poner el balón dentro muchas veces y ganar esta partida táctica. Estamos muy contentos», ha insistido.

Pascual espera recuperar la próxima semana a Tomas Satoranski. «Está siendo una temporada con muchos contratiempos. Nos tenemos que levantar, el equipo está junto y queremos luchar hasta el final», ha afirmado.

También se refirió a la importancia de tener a un jugador diferente, como Juan Núñez, que se está entrenando «muy bien», pero que «está aún lejos de su potencial máximo, del que lideró en la liga alemana».

«Afrontar un partido por semana te da algo que tenías. Ahora volvemos a tener una semana larga para preparar los partidos de Burgos, luego en Granada y Tenerife. Veremos después», resumió.