Turno para un Barcelona en cuadro y obligado a ganar en la Copa del Rey

Llegó el turno del Barcelona. Un Barça obligado a ganar en su debut en la Copa del Rey y que llega en cuadro a la cita porque sus tres grandes estrellas son seria duda. El UCAM Murcia, uno de los dos únicos equipos capaces de derrotar a los culés en la Liga Endesa desde la llegada de Xavi Pascual al banquillo, se presenta como una auténtica amenaza por el reciente y amargo recuerdo de la eliminación del año pasado en cuartos de final contra el Tenerife.

El Barcelona inicia su andadura con Tomas Satoransky, Kevin Punter y Jan Vesely entre algodones y será Pascual quien vaya decidiendo a lo largo de este viernes si arriesga dando minutos a alguno(s) de ellos. El duelo comienza a las 21:00 horas en el Roig Arena y será el último de la primera eliminatoria, con Valencia Basket y Real Madrid ya en semifinales. El Barça conocerá su hipotético rival antes de su partido, pues saldrá del Baskonia-Tenerife de las 18:00.

La premisa en el Barça está clara: este duelo ya es una final. Lo es porque se les sigue dando por favoritos ante UCAM Murcia pese a esas dos últimas derrotas en los cara a cara, tanto en el Palau Blaugrana (78-81) como en el Palacio de Deportes de Murcia (84-83), en dos pulsos igualados sin grandes ventajas para ningún equipo pese a esa supuesta superioridad catalana.

De hecho, UCAM Murcia es ahora mismo tercero en la tabla de la Liga, justo por encima del Barça e igualados ambos a un balance positivo de 14-6. Para este duelo, el equipo blaugrana es cabeza de serie y se mide a un UCAM que no lo fue porque el Baskonia, al ganar un duelo aplazado, le quitó ese honor sobre la bocina.

El Barcelona contra su ‘ogro’

Aquí están ambos, llevando sus recientes trencillas de la Liga a una Copa en la que UCAM Murcia sueña alto, porque va con esa condición de equipo tapado, con puntos en sus manos y una plantilla dura, física, capaz de poner en serios problemas a todo un Barça que, además, llega mermado a la cita. No por resultados o bache, sino porque quizá su mejor jugador, el llamado a ser el MVP, no pueda ni llegar a jugar.

Y si lo hace, Punter no lo hará en su estado de forma idóneo. Pinta mal, dependerá de sus sensaciones, pero el americano puede no llegar a pisar el Roig Arena. En una situación similar, quizá algo mejor, están los checos Vesely y Satoransky, siendo el pívot y el base otras dos piezas clave para el Barça de un Pascual que regresa a una Copa que le gusta.

El técnico de Gavà ha ganado tres Copas en ocho ediciones disputadas. Tras su diáspora europea, está de vuelta al Palau y, por ende, a la competición del KO, en la que Barcelona y UCAM Murcia solo se han cruzado en una ocasión. Fue hace poco, en las semifinales de 2022, y la victoria cayó del lado blaugrana (90-103).

Desde la vuelta de Pascual, el equipo ha ganado 10 partidos y sólo ha perdido dos, con una clara mejoría defensiva del equipo, con apenas 76,53 puntos recibidos por encuentro. El equipo llega a la Copa como la mejor defensa de la Liga, encajando apenas 80,05 puntos, pero los murcianos tienen herramientas para atacar esa gran defensa, como demostraron en esas dos victorias.