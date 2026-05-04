La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esta semana, los seguidores de esta serie que se emite en La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Manuel y Curro hacen todo lo que está en su mano para gestionar el chantaje del duque de Carril, mientras que Pía confiesa a Ricardo que contó la verdad a Santos sobre la muerte de Ana. Curro toma la decisión de dar el paso definitivo con Ángela, y es el de retomar sus planes de boda. Tras superar la fiebre, Adriano despierta y descubre que la enfermedad le ha provocado una ceguera total, mientras que, contra todo pronóstico, Leocadia da su bendición a la boda de su hija con Curro. Esto es lo que va a suceder en La Promesa desde el lunes 4 de mayo (capítulo 826) hasta el viernes 8 de mayo (capítulo 830).

Lunes 4 de mayo en ‘La Promesa’ (Capítulo 826)

Curro se enfrenta a las provocaciones de Lorenzo ante el duque de Salvatierra, mientras que a Ciro no le queda otra opción que admitir la buena gestión de Curro en su trabajo. Conmovida tras la visita al refugio, Pilarcita confirma que el Patronato se hará cargo del proyecto. Manuel y Curro hacen todo lo que está en su mano para tratar de gestionar el chantaje del duque de Carril, mientras que María se ve sorprendida al ver cómo Estefanía vuelve a flirtear con Samuel. Martina está muy preocupada por la salud de Adriano, mientras que Teresa, impulsada por los celos, registra el despacho de Cristóbal en busca de respuestas.

Martes 5 de mayo en ‘La Promesa’ (Capítulo 827)

Teresa consigue una carta incriminatoria en el despacho de Cristóbal, con la que confirma sus sospechas de que tiene un amante. El duque de Carril manipula a Vera para justificar su extorsión a Manuel, mientras que Salvatierra da un toque de atención a Lorenzo, invalidando por completo sus calumnias contra Curro. Pía confiesa a Ricardo que confesó a Santos toda la verdad sobre la muerte de Ana, mientras que Manuel oculta a Julieta el chantaje del duque de Carril. Carlo advierte a Estefanía que deje de tratar de chantajearlo, pero ella se niega rotundamente a ceder. Todo ello mientras Curro y Ángela se piden perdón.

Miércoles 6 de mayo en ‘La Promesa’ (Capítulo 828)

El duque de Salvatierra abandona el palacio, y lo hace profundamente impresionado por la humildad de Curro. Manuel da el paso de entregar un primer pago al duque de Carril para tratar de frenar el chantaje sobre Vera, mientras que Estefanía sorprende a María Fernández al regalarle un gorrito al bebé. La salvación del refugio se oficializa en el Patronato, pero Martina continúa preocupada por la salud de Adriano. Curro decide pedir a Ángela que retomen los planes de boda, mientras que Teresa confiesa a Pía que robó la carta de Cristóbal firmada por «Mercedes del Amor». Todo ello sin tener la mínima idea de que la señora Adarre parece reconocer ese nombre.

Jueves 7 de mayo en ‘La Promesa’ (Capítulo 829)

Curro y Ángela anuncian formalmente sus planes de boda, mientras que Leocadia desprecia la idea de una vida sin títulos. El duque de Carril entrega a Manuel el libro de cuentas de su empresa, mientras que Vera no puede evitar sentirse muy optimista tras su charla con el heredero. Martina y Jacobo reevalúan su relación, mientras que Pía trata de disculparse con Ricardo por su indiscreción. La señora Adarre, además, identifica el nombre de «Mercedes del Amor», por lo que descubre que el romance del mayordomo es más antiguo de lo que imaginaban. Adriano supera la fiebre, pero, al despertar, descubre que la enfermedad le ha provocado una ceguera total.

Viernes 8 de mayo en ‘La Promesa’ (Capítulo 830)

Martina comprueba que Adriano no ve nada, por lo que no tarda en pedir ayuda. Es por eso que Alonso decide llamar al médico. Este les hace saber que el joven podría quedarse ciego para siempre. Leocadia termina dando la bendición a la boda de su hija con Curro, mientras Alonso hace saber a su hijo que tirará la casa por la ventana con la celebración. Estefanía continúa fingiendo ayudar a María Fernández a pesar de que sigue chantajeando a Carlo. Es más, le hace saber que, si no le consigue dinero, confesará que está embarazada de él. Todo ello mientras Manuel, Julieta y Curro confirman que los libros del duque de Carril son fraudulentos. Tras investigar el nombre «Mercedes del Amor», Pía llega a una aterradora conclusión, y es que no fue Cruz sino Leocadia la que compró el veneno y asesinó a Jana.