La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente impresionante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en muchos aspectos. El pasado miércoles 29 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 824 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, observamos cómo Carlo rechaza el chantaje de Estefanía, quien no tiene reparos a la hora de amenazar con arruinar su relación con María Fernández. Manuel sospecha de las intenciones del duque de Carril y trata de ponerse en contacto con el dueño de la empresa donde invirtieron. Julieta lanza una advertencia a Ciro sobre el duque y él, como era de esperar, no tarda en reaccionar con cierta hostilidad.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Martina y su equipo trabajan a destajo para tratar de poner a punto el refugio. Por fin llega la ansiada visita de Pilarcita a palacio, pero es entonces cuando Martina la acusa de rechazar el proyecto por no ser la protagonista. Todo ello mientras Ricardo se niega en rotundo a seguir el consejo de Pía de contar a Santos toda la verdad sobre la muerte de Ana. Y todo porque tiene mucho miedo de perder a su hijo. El duque de Carril aprovecha la ocasión que se le ha presentado para advertir a Manuel que si no cede a sus demandas económicas, hará público que los Luján «secuestraron» a su hija.

¿Qué sucede en el capítulo 825 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 30 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo el duque de Carril no duda en chantajear a Manuel de la peor manera. De asegurar que la familia ha tenido «secuestrada» a su hija Vera, arruinaría por completo la restitución de título solicitada por Curro.

Es por eso que Manuel se arma de valor para hablar personalmente con Vera, por lo que no tarda en descubrir que huyó de su padre por ser un auténtico criminal. María Fernández pregunta a Estefanía y Carlo si se conocían de antes y la doncella opta por mentir, mientras que Pilarcita reconoce que su reticencia hacia Martina nació de la envidia por el protagonismo que estaba adquiriendo la joven.

Tras esta confesión, la noble reconoce que está encantada con el proyecto del refugio. Pía ve tan sumamente mal a Santos que le cuenta toda la verdad, y es que fue Ricardo quien mató a su madre por accidente. Lorenzo critica a Curro en su entrevista con Salvatierra y este cita al joven para un careo. Durante el mismo, el Capitán de la Mata le acusa de déspota y afirma que Ángela tiene un trastorno mental por el que debe ser ingresada en un sanatorio. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.