Palma de Oro de Cannes: 7 ganadoras imprescindibles que todo cinéfilo debería haber visto ya

Hoy, sábado 23 de mayo, conoceremos qué película se llevará la Palma de Oro junto al resto de ganadoras del Festival de Cannes 2026. Una edición marcada por la innegable presencia hispánica de los tres largometrajes nacionales que compiten por llevarse la máxima distinción. Por eso, y mientras esperamos a comprobar si Amarga Navidad, El ser querido y La bola negra obtienen el primer premio de la competencia, hemos confeccionado una serie de 7 títulos imprescindibles que en su momento conquistaron el certamen de la Croisette:

Palma de Oro: 7 ganadoras imprescindibles para cualquier amante del cine

1-‘Blow-Up’ (1966)

Adaptando Las babas del diablo de Julio Cortázar, el cineasta Michelangelo Antonioni nos puso en la piel de Thomas (David Hemmings), un fotógrafo que descubre al revelar unas instantáneas un suceso tan extraño como perturbador. Completan el elenco Vanessa Redgrave, Sarah Miles, Peter Bowles, Jane Birkin y Gillian Hills, entre otros.

2-‘El espantapájaros’ (1973)

No es una de las películas que suelen salir a colación cuando se habla de Al Pacino y Gene Hackman. Pero esta poco reconocida road movie de Jerry Schatzberg, director de Confesiones de una modelo (1970), venció en la competencia a otras apuestas célebres como Gritos y susurros (1972) de Ingmar Bermang. La trama sigue a Max, un exconvicto, y Francis, un marinero que coincide con el primero haciendo autostop. Con el sueño de abrir un negocio de lavado de coches, durante el trayecto sus personalidades chocan, forjando una amistad compleja que cambiará su destino para siempre.

¿Dónde verla? Movistar Plus

3-‘Secretos y mentiras’ (1996)

Mike Leigh escribió y dirigió este drama que nos presenta a Hortense, una joven negra que, tras morir sus padres adoptivos, decide buscar a su madre biológica, quien la abandonó nada más nacer.

¿Dónde verla? Movistar Plus y Filmin

4-‘La anguila’ (1997)

A diferencia de otros certámenes, la Palma de Oro ha tenido en múltiples ocasiones dos ganadoras. La anguila se llevó el ex aequo de su año junto a El sabor de las cerezas de Abbas Kiarostami. El argumento se centra en Takuro, un exconvicto que queda libre después de ocho años encerrado por el asesinato de su mujer, a quien mató por adulterio. Intentando no tener contacto con demasiada gente, se instala en un pequeño pueblo regentando una barbería. Casi por accidente, terminará salvando una vida, alterando sus días y ayudándole a cicatrizar el pasado.

¿Dónde verla? Filmin

5-‘La habitación del hijo’ (2001)

Un drama impecable sobre la pérdida, centrada en una familia que tras una terrible tragedia, deberá intentar recomponerse. Dirigida y protagonizada con maestría por Nanni Moretti, venció en el certamen a otras grandes candidatas como La pianista de Michael Haneke o Mulholland Drive de David Lynch.

¿Dónde verla? Filmin

6-‘Dheepan’ (2015)

Mucho antes de dirigir la controvertida Emilia Pérez (2024), Jacques Audiard nos presentó a un hombre que, huyendo de la guerra civil de su país, decide hacer pasar a una mujer y a una niña que no conoce de nada como su familia para conseguir el visado francés.

¿Dónde verla? Prime Video

7-‘Un asunto de familia’

Hirokazu Koreeda compite este año por la Palma de Oro con Sheep in the Box, pero el cineasta japonés ya tiene el honor de formar parte del histórico de ganadoras del festival. Un asunto de familia es una de las mejores películas de la última década, bajo la mirada de un cine veraz y emotivo. Es de esas películas que no podrás dejar de recomendar.