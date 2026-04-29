La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente fascinante que ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 28 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 823 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo el duque de Salvatierra ha comenzado las entrevistas sobre Curro, mientras este continúa saltando ante cualquier comentario. Las primeras entrevistas son para Alonso y Manuel, que hablan maravillas de él, mientras que Martina, tras mucha insistencia, consigue que Pilarcita acceda a hacer una visita al refugio.

Lejos de que todo quede ahí, los seguidores de esta historia han podido ver cómo Ciro da un toque de atención a Julia por haber faltado a su cita, mientras que ella, en realidad, estaba con Manuel. Lo cierto es que no le importa mucho el enfado de su marido. ¡Ya se le pasará! Pía no puede evitar mirar con nuevos ojos a Leocadia y Cristóbal después de su descubrimiento, mientras que sigue manteniendo distancias con Ricardo. Petra, por su parte, le pide que le convenza de contarle la verdad a Santos, mientras que Vera explica a las cocineras que su padre la ha descubierto, por lo que todo apunta a que pronto volverá a casa. El duque de Salvatierra y el de Carril se ven las caras, se conocen y se llevan bien, mientras que Estefanía no duda un solo segundo en chantajear a Carlo.

¿Qué sucede en el capítulo 824 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 29 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a ser testigos de cómo Carlo no duda un solo segundo en rechazar el chantaje de Estefanía, a pesar de haberle amenazado con arruinar su relación con María Fernández. Manuel tiene serias sospechas de las intenciones del duque de Carril y trata de contactar con el dueño de la empresa donde invirtieron.

Julieta lanza una advertencia a Ciro sobre el duque y él reacciona con cierta hostilidad, mientras que Salvatierra se queda sorprendido al ver cómo la mayoría del servicio defiende a Curro, menos Santos. Cuando por fin llega doña Pilarcita a palacio, se produce una discusión, y es que Martina la acusa de rechazar el proyecto por no ser la protagonista.

Ricardo, por su parte, se niega en rotundo a seguir el consejo de Pía de contar a Santos la verdad sobre la muerte de Ana, puesto que teme perder a su hijo para siempre. El duque de Carril lanza una advertencia a Manuel y es que, si no cede a sus demandas económicas, va a hacer público que los Luján secuestraron a su hija, hundiendo por completo su reputación. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.