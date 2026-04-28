Avance de ‘La Promesa’ de hoy, 28 de abril: Estefanía chantajea a Carlo
Le amenaza con contar a María todo sobre su pasado amoroso
La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 27 de abril, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 822 de La Promesa. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo el comportamiento de Curro alarma a Manuel y Alonso, puesto que el joven no deja de responder con brusquedad en todo momento. Vera consigue engañar a Cristóbal cuando la interroga sobre su reunión con el duque, inventándose una excusa. Martina se entera de que Adriano ha enfermado, por lo que, a pesar de las protestas de él, le prohíbe terminantemente ir a trabajar al refugio.
Lejos de que todo quede ahí, los seguidores de esta historia han sido testigos de cómo Estefanía continúa tratando de insinuarse a Carlo, por lo que él se ve obligado a rechazarla con firmeza. Manuel confiesa a Julieta su historia con Jimena y, aunque en el fondo le guarda cariño, Pía decide no contar a Teresa que vio a Cristóbal y a Leocadia besándose. Ricardo dice a la señora Adarre que no irá a la Guardia Civil por no exponerla al peligro, puesto que todos sabían que eran amantes. De nuevo, Curro cae ante las cada vez más constantes provocaciones por parte del Capitán de la Mata. Hasta tal punto que, cuando están a punto de llegar a las manos, llega el emisario del rey, que lo ve todo. Un momento de lo más incómodo, qué duda cabe.
¿Qué sucede en el capítulo 823 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 28 de abril?
De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a ver cómo el duque de Salvatierra comienza las entrevistas sobre Curro, mientras que el hijo del marqués no puede evitar seguir saltando ante cualquier comentario. Las primeras entrevistas son a Alonso y Manuel, que hablan maravillas de él.
Tras mucha insistencia, Martina consigue que Pilarcita acceda a hacer una visita al refugio, aunque no sabe si ha accedido por quitársela de encima o porque tiene intención de asistir. Ciro da un toque de atención a Julieta por haber faltado a su cita, aunque, en realidad, la joven se encontraba con Manuel. Pía mira con nuevos ojos a Leocadia y Cristóbal tras lo que ha descubierto, mientras continúa manteniendo las distancias con Ricardo.
Petra le pide que convenza al señor Pellicer para que cuente toda la verdad a Santos. Vera reconoce a las cocineras que su padre le ha descubierto, por lo que más pronto que tarde podría regresar a casa. Todo ello mientras Estefanía chantajea a Carlo: o le ayuda a conseguir dinero o contará a María toda la verdad sobre su pasado amoroso. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
Temas:
- Televisión Española (TVE)