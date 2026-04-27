Avance de ‘La Promesa’ de hoy, 27 de abril: Curro alarma a Alonso y Manuel por su comportamiento
No quieren que eche todo a perder
La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 24 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 821 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta forma, fueron testigos de cómo el duque de Carril se reencuentra con Vera, mientras que Estefanía no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para flirtear con Samuel. María Fernández no duda en interrumpirles. Todo ello mientras, en el refugio, continúan preparándose confiando en la visita de doña Pilarcita.
Lejos de que todo quede ahí, los seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Manuel propone a Julieta que le acompañe a hacer unos recados y ella acepta, mientras que Ricardo no puede con la culpa. Hasta tal punto que está empezando a plantearse la posibilidad de confesar toda la verdad ante la Guardia Civil. Lorenzo no duda en provocar a Curro al reclamarle unos gemelos de ámbar perdidos. Al sentirse irascible, el muchacho entra al trapo, lo que genera una enorme preocupación en Alonso. Pía presencia un hecho verdaderamente impactante, y es un beso apasionado entre Leocadia y Cristóbal en la intimidad.
¿Qué sucede en el capítulo 821 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 27 de abril?
De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo Curro está teniendo un comportamiento que termina alarmando no solamente a Manuel, sino también a Alonso. Y es que el joven responde con brusquedad ante casi cualquier comentario. Vera engaña a Cristóbal cuando le interroga por su reunión con el duque.
Todo ello mientras Martina descubre que Adriano ha enfermado, por lo que, a pesar de las protestas de él, le prohíbe terminantemente trabajar en el refugio. Estefanía sigue persiguiendo a Carlo, pero él le rechaza con firmeza. Manuel se sincera con Julieta sobre su historia con Jimena, mientras que Pía se contiene y no cuenta a Teresa que vio a Cristóbal con Leocadia.
Ricardo dice a la señora Adarre que no acudirá a la Guardia Civil para no exponerla, puesto que todo el mundo sabía que eran amantes. Doña Pilarcita se niega en rotundo a ir al refugio, pero Martina no duda en cogerla bruscamente del brazo. Curro cae de nuevo en las cada vez más constantes provocaciones de Lorenzo, hasta estar a punto de llegar a las manos. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
