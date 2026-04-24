La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 23 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 820 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta forma, hemos podido ver cómo Manuel y Julieta fingen normalidad ante los demás, pero lo cierto es que ni el uno ni el otro son capaces de sacarse de la cabeza lo sucedido en el hangar. Martina pide a Jacobo que sea él quien hable con doña Pilarcita, puesto que su tía la conoce. El joven accede y parece estar cada vez más cerca de convencer a la señora. Un gesto que acerca a la pareja, por lo que Adriano no puede evitar los celos.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Pía no puede evitar mostrarse de lo más escéptica ante la posibilidad de recuperar su relación con Ricardo, mientras que Carlo y María Fernández continúan en paz. Es más, acuerdan ir tranquilos con la boda. La doncella pregunta a su novio por Estefanía y él opta por ocultar su pasado en común. Curro confiesa a Martina su deseo de abandonar el palacio, algo que Ángela escucha con cierto dolor. Martina hace saber a Ángela que si alguien puede detener a Curro, es ella, mientras que la llegada de Estefanía no puede evitar despertar el interés lascivo del Capitán de la Mata. Es por eso que Leocadia no duda un solo segundo en lanzarle una advertencia. Vera es llamada por Cristóbal a su despacho, y sucede algo que llevaba tiempo evitando.

¿Qué sucede en el capítulo 821 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 24 de abril?

De esta manera tan concreta, los seguidores de esta historia van a poder ver cómo el duque de Carril se reencuentra con Vera después de mucho tiempo, mientras que Estefanía flirtea con Samuel. De esta forma, María Fernández no duda en interrumpirles. En el refugio, continúan preparándose confiando en la visita de doña Pilarcita, mientras que Adriano, ante tal esfuerzo, acaba enfermando.

Por si fuera poco, Manuel ha propuesto a Julieta que la acompañe a hacer unos recados, a lo que ella acepta encantada. Ricardo es incapaz de soportar la culpa y se plantea confesar toda la verdad ante la Guardia Civil. Lorenzo ha provocado a Curro al reclamarle unos gemelos de ámbar perdidos.

El joven, que se encuentra profundamente irascible, entra al trapo, lo que genera una enorme preocupación en Alonso. Ángela aborda al muchacho para preguntarle el motivo de su mal humor, pero él, lejos de darle una respuesta coherente, no duda en responderle mal. Pía se queda sin palabras al pillar a Leocadia y a Cristóbal besándose apasionadamente. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.