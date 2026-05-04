Condenan y multan al mítico Piti, ex del Rayo Vallecano, tras cazarle rayando el coche del presidente del Atlético Pinto

Piti, mítico ex capitán del Rayo Vallecano, es noticia por algo que nada tiene que ver con el fútbol. El ex jugador ha sido multado y condenado tras ser grabado rayando el coche del presidente del Atlético Pinto. El que fuera también futbolista del Granada era copropietario del club junto al abogado al que rayó el coche en el año 2022. Ahora ha sido juzgado y no ha podido negar los hechos, de ahí que haya sido condenado a una multa de seis meses, lo que equivale al pago de unos 550 euros, además de cubrir todos los costes del proceso judicial.

Curiosamente, tras jugar en la élite, Piti se retiró como jugador vistiendo la camiseta del Atlético Pinto de Madrid a sus 39 años, en Tercera división. Y no sólo defendía los colores del equipo en el terreno de juego, sino que también era copropietario del club. Corría el año 2020 cuando inició esa aventura que mezclaba los despachos y el césped, pero la cosa no acabó bien.

Dos años después, el 12 de octubre de 2022, se dirigió hacia un Audi Q7 estacionado en el aparcamiento del centro comercial Las Rozas Village, en Madrid, mientras sostenía las llaves de su propio vehículo. Sin dudar ni un instante, comenzó a raspar el coche Audi en uno de sus laterales. El vehículo era propiedad de José María Garzón, presidente del Atlético Pinto y abogado, que ese mismo día había asumido el control completo del club. Piti fue grabado rayando el coche del mandatario antes de escapar rápidamente del lugar, sin saber que había sido cazado por las cámaras de seguridad del centro comercial.

Obviamente, el ex futbolista no pudo negar que había causado daños al vehículo, lo que facilitó la resolución del caso. El Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid le ha condenado recientemente, tal y como informa El Mundo, a una multa de seis meses, lo que equivale al pago de unos 550 euros, además de cubrir todos los costos del proceso judicial.

Piti y su trayectoria