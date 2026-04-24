El Barcelona consuma su fracaso en Euroliga: fuera del playoff tras perder en Mónaco

El FC Barcelona ha confirmado su decepcionante temporada en Euroliga con una derrota en Mónaco (79-70) que le deja eliminado de la competición. El equipo blaugrana salvó la primera bola de partido ante el Estrella Roja, al que venció (80-72) este martes en el Palau. El triunfo le dio la oportunidad de buscar un billete para el playoff a domicilio frente al Mónaco, pero los locales han hecho bueno el factor cancha para apear a los de Xavi Pascual. Por primera vez desde la temporada 2017/18, el Barça no se ha clasificado entre los ocho mejores de la Euroliga.

La victoria del equipo monegasco en el duelo del play-in entre el octavo y el noveno clasificado de la fase regular certifica su pase al playoff, donde se medirá al líder Olympiacos. Los griegos buscarán acceder a la Final Four que se disputa en Atenas y donde partirían como uno de los principales favoritos. Al Barcelona, por su parte, sólo le queda la opción de la Liga Endesa para evitar sumar su tercera temporada en blanco consecutiva. La derrota en Mónaco certifica su caída en Europa, donde ha pasado de rozar el título a la completa irrelevancia y a quedarse fuera de la Final Four por cuarto año seguido.

Ho hem donat tot, però no ha pogut ser pic.twitter.com/8HcEMf66w1 — Barça Basket (@FCBbasket) April 24, 2026

Después de un irregular arranque de curso bajo el mando de Joan Peñarroya, la llegada de Xavi Pascual le dio otro aire a los del Palau. Ni siquiera el único técnico que ha sido capaz de levantar la Euroliga con el Barça pudo cambiar el rumbo de una temporada destinada al fracaso. Una plantilla plagada de veteranos, azotada por las lesiones y en la que han decepcionado las apuestas por los estadounidenses Cale y Norris. Sólo la inspiración individual de Punter, Shengelia y Clyburn ha maquillado la mala campaña culé.

El Barcelona deja paso a Valencia en Euroliga

La caída reciente del equipo de baloncesto blaugrana tras la salida de Sarunas Jasikevicius como entrenador ha dejado el camino despejado a otro equipo español. El Valencia Basket ha emergido como el competidor principal del Real Madrid en el baloncesto español, aupado por una gran inversión tanto en plantilla como en su nuevo pabellón, el Roig Arena. La tendencia se ha confirmado esta temporada tanto a nivel nacional como europeo.

El equipo taronja marcha segundo en Liga Endesa, con un balance de 21 victorias y seis derrotas; superando ampliamente a un Barça que es quinto (18-9). En Euroliga la diferencia se marca aún más, ya que Valencia Basket se ha alzado como segundo clasificado y mejor equipo español de la competición. El equipo que dirige Pedro Martínez -elegido mejor técnico- se medirá a Panathinaikos en busca de su primera Final Four de Euroliga. El Barcelona afrontará un verano repleto de cambios y con la necesidad de acertar en sus decisiones para no ampliar aún más la brecha con el Real Madrid… y ahora también con Valencia Basket.