Espantada de Peñarroya: se va en mitad de la entrevista tras perder contra el Real Madrid

El Real Madrid ganó otro Clásico más esta temporada, el cuarto de los cuatro que se han jugado, en la jornada 27 de la Euroliga. Un partido que deja muy tocado a un Barcelona que llegaba en cuadro y, sobre todo, a Joan Peñarroya. El técnico culé se quejó enérgicamente en los minutos finales del encuentro, que terminó 96-91, y se marchó antes de tiempo de la entrevista flash que le hicieron en Movistar.

El entrenador del Barcelona hizo una breve valoración tras perder el encuentro y, cuando la periodista se disponía a hacerle la segunda y última pregunta, se marchó al vestuario. No sin antes decir «nos vemos mañana». En lo que fue un claro desplante, el técnico no ocultó sus sensaciones tras perder contra el Real Madrid, dejando muestras de la situación delicada por la que atraviesa ya no su equipo, sino también él al frente del banquillo culé.

«Hay muchas cosas que me han gustado de mi equipo. Hemos competido con opciones de ganar». 👤 Joan Peñarroya 🎙️ @_SaraGimenez #Eurofighters pic.twitter.com/KsY5ajAqSO — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) February 27, 2025

El Real Madrid se llevó el encuentro de la jornada 27 de la Euroliga gracias a una gran reacción en la segunda mitad. Mientras que el Barcelona dominaba de tres al descanso, los madridistas supieron reponerse, en un tercer cuarto de los habituales, en los que explotan y terminan marcando el devenir del partido. Pese a ello, el Barcelona reaccionó en el último minuto de ese tercer acto para mantener una diferencia corta en el marcador.

Después, en los minutos finales, el conjunto blanco volvió a irse, los azulgranas continuaron con su manual de resistencia, pero perdieron los papeles en el último minuto, permitiendo un 96-91 marcado por una falta técnica y la falta de acierto final de tres. Algo que llevó a Peñarroya a acabar el partido bastante enfadado.

Mario Hezonja (19 puntos y 8 rebotes) volvió a ser capital y también Dzanan Musa (16 y 5), recuperando el Real Madrid no la mejor versión, sino la más acertada tanto en defensa como en ataque de su dúo balcánico. A la dupla se sumó un gran Alberto Abalde que supo secar a Jabari Parker en el momento oportuno y además aportar en anotación (16 y 5 asistencias). En el bando culé, además de su estrella, el estadounidense, destacó por encima de ninguno Joel Parra (máximo anotador con 20 encestes y 7 capturas).

La segunda parte fue un vendaval del Real Madrid que ponía en pie a un Movistar Arena necesitado de un arreón como este para lamerse las heridas, pero una desconexión al final del tercer cuarto dejaba todo vivo para el último asalto (70-67). Eran los únicos diez minutos de dominio blanco y en los que el dúo balcánico se reencontró definitivamente con el tiro exterior. Todo ello marinado con un gran Abalde llevaba a los de Chus Mateo a por la victoria.

El Barça se aferraba al resultado y trataba de estirar lo inevitable, y era que el Real Madrid estaba mucho mejor en la segunda parte con el liderazgo de un Hezonja, que aunque no cambió mucho su libreto de apostárselo todo al triple, mostró su mejor cara. Así, los blancos contrarrestaron al Barcelona de Parker, Parra y Metu, y se aferraron a la undécima posición para ponerse a un palmo del play in. Los de Peñarroya caen a la décima y se complican la vida de cara a las siete últimas jornadas.