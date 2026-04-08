Xavi Pascual amenaza con abandonar el Barcelona

El Palau volvió a vestirse de negro después de otro partido nefasto del Barcelona en la Euroliga. Tras caer por 79-93 ante el Panathinaikos y perder el ‘basket average’ contra el conjunto heleno, el equipo está sumido en un cúmulo de desesperación total al que pocas cosas puede uno agarrarse para maquillar la temporada. La temporada está cerca del desastre y u máximo responsable, Xavi Pascual, ha abierto la puerta de salida para abandonar el cargo de entrenador a final de curso.

«Está claro que es un partido que tenemos que olvidar lo antes posible. Han sido superiores a nosotros en todas las facetas del juego y tenemos que recuperarnos y pensar en lo siguiente», declaró Pascual a la conclusión del encuentro. El técnico catalán admitió que «no es fácil» la situación por la que atraviesa el equipo, acuciado por las bajas y con una plantilla corta, sobre todo para compaginar Euroliga y Liga Endesa, pero apuntó que no puede servir de excusa para dejarse ir cuando el rival se muestra tan superior.

«Teníamos que haber dado un poquito más hoy. Cuando nos han cogido un poco de ventaja, nos hemos desmontado y hemos estado sin carácter. Y este equipo, con confianza, es imparable», comentó, refiriéndose al Panathinaikos, que ha llegado a dominar de 31 puntos al final del tercer cuarto.

«Y tenemos ya la experiencia de que, en este tipo de partidos, una vez te cogen esta ventaja, ya no tienes nada que hacer», lamentó el preparador del Barça, que ahora se jugará con Mónaco, al que visita el próximo viernes, y Estrella Roja sus opciones de clasificarse para el ‘play in’. Siguiendo esta línea, Xavi Pascual se escenificó como el culpable de la situación del Barcelona: «Me siento el máximo responsable del ridículo que hemos hecho. Soy el máximo responsable, llegaremos a donde lleguemos. Cuando termine la temporada, ya hablaremos, explicaremos muchas cosas y hablaremos de todo».

«Ahora intentaré tener la máxima calma posible; ahora tenemos que estar todos unidos y, cuando termine, tendremos tiempo para hablar, para valorar, veremos dónde tenemos que estar y si estaremos», insistió Xavi Pascual.

Hundimiento total en el Barcelona

El Panathinaikos llegó a ganar por 31 al final del tercer cuarto, le superó en la clasificación, le arrebató el ‘basket average’ y comprometió sus opciones de disputar las eliminatorias al título.

El cuadro catalán de Xavi Pascual, con el irregular Juani Marcos como único base sano después de que Satoransky se uniera a Laprovittola y Juan Núñez en la lista de bajas durante la última semana, tenía problemas para frenar a un Osman acertadísimo en ataque (12 puntos en el primer cuarto y máximo anotador del partido con 21) y percutir la zona rival.

Así que la reacción llegó desde el triple por mediación de la segunda unidad. Cale y Norris, este por partida doble, anotaban desde los 6,75, mientras Juancho Hernangómez intentaba tomar el relevo de Osman en la ofensiva del conjunto griego. Dos tiros libres de Parra apretaban el electrónico al final del primer cuarto (23-27) y abrían paso a un segundo período que empezó impreciso por parte de ambos equipos, pero que desatascó el recién ingresado Sloukas.

El veterano base griego anotaba seis puntos consecutivos y sumaba su primera asistencia para Shorts para poner la máxima diferencia del partido (25-38, min.13) y obligar a Pascual a pedir un nuevo tiempo muerto. Parra, desde la esquina de los 6,75, y Norris (máximo anotador de la primera parte con 13 puntos) daba la réplica a una canasta de Hayes-Davis con su tercer triple par parar la sangría (31-30, min.15).

Pero con Hayes-Davis infalible desde la media distancia y un Juancho Hernangómez omnipresente a ambos lados de la pista (12 puntos y 4 rebotes en la primera mitad), el Barça dejó de mantener el tipo en cuanto le abandonó el acierto en el triple (38-55 al descanso). Los azulgranas sabían que sus escasas opciones de darle la vuelta al partido tras el descanso pasaban por aplicarse atrás, pero el equipo de Ergin Ataman siempre encontró soluciones a la defensa de cambios local con su velocidad en la circulación del balón.

Además, al otro lado de la cancha sólo Parra y Norris atacaban el aro, mientras una nueva aparición de Sloukas, con triple más asistencia y un 2+1 de Osman, inauguraba un parcial de 0-12 en la recta final del tercer cuarto, que remataba Hayes-Davis con un triple sobre la bocina para poner el 49-80 en el electrónico y provocar los pitos del público del Palau. Con el partido absolutamente sentenciado, el último cuarto ya no tuvo historia. Si acaso, algún pequeño acto de rebeldía de Parra, Cale o Shengelia ante un Panathinaikos que se tomó un merecido respiro y permitió que el Barça anotara 30 puntos en este último período.

Eso sí, los griegos en ningún momento vieron comprometida su ventaja en el ‘basket average’, que administraron a su antojo, conscientes de que lo habían recuperado hoy en Barcelona tras caer en Atenas por 96-103. Tras el calamitoso partido de esta noche en el Palau, el Barça de Xavi Pascual se jugará sus opciones de clasificarse para el ‘play-in’ con el Mónaco, al que visita este viernes, y el Estrella Roja.