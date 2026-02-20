Sito Alonso retrata el victimismo de Xavi Pascual y su juego al escondite con Punter: «Parecía que…»

Sito Alonso retrató a Xavi Pascual y su victimismo en los últimos días y también criticó su manera de jugar al escondite con jugadores supuestamente lesionados como Kevin Punter, que este viernes reventó el partido de cuartos de final contra el UCAM Murcia después de tres encuentros ausente. Con toda la educación del mundo, el técnico del equipo murciano desmontó el discurso del entrenador del Barcelona.

Hace ocho días, tras la última derrota del Barça en la Euroliga contra el Paris Basketball, Xavi Pascual decía la siguiente frase catastrofista: «Está todo destrozado desde hace tiempo y vamos sobreviviendo como podemos». Y días más tarde, daba casi por descartada la presencia de Punter (20 puntos este viernes) y también de Tomas Satoransky y Jan Vesely. Todos tuvieron minutos en el debut del cuadro azulgrana en la Copa del Rey.

«Respeto todas las formas, pero soy contrario a ellas. Me parece bien, eh, entiendo que habrán tenido dudas. Por supuesto, no lo van a decir. Pero ha habido momentos que parecía que se caía el equipo, que no podía viajar. Nos ha pasado a nosotros alguna vez con el coronavirus, que parecía que no íbamos a viajar y lo hicimos en el último momento y juegas», comenzó Sito Alonso.

«Ya se lo he dicho a Punter: ‘Felicidades porque te veo muy bien’. Ha metido unos canastones impresionantes. Felicitarles, es lo primero que he hecho. Lo que pasa es que nosotros queremos ganarles también», añadió. «Parecía que éramos favoritos nosotros, me alegro mucho de ese pensamiento, pero estamos hablando de un equipo estratosférico», comentó, recordando el catastrofismo de un Pascual que le respondió a continuación en la sala de prensa del Roig Arena.

Pique Sito Alonso-Pascual

«Hasta esta mañana no hemos tomado la decisión de que Punter juegue. Llevo 25 años en esto y nunca he engañado ni he escondido nada con esto, sigo en la línea», sostuvo el técnico catalán. El caso es que el Barça pasa a semifinales y se medirá al Baskonia, que también venció este viernes a Tenerife.