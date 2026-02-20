El Barcelona tampoco sabe ganar: su afición humilla a la del UCAM cantando «¡adiós a la Copa!»

La afición del Barcelona confirmó que tampoco sabe perder, humillando a la de UCAM Murcia, un equipo claramente de menor nivel e historia, en los minutos finales del partido de cuartos de final de la Copa del Rey cuando la victoria ya estaba decidida para el equipo culé. Los cientos de blaugranas se giraron hacia la izquierda para mirar al sector murciano y dedicaron cánticos de «¡adiós, a la Copa adiós!»

Un acto que demuestra la bajeza y la falta de humildad de la afición catalana. Además, durante el encuentro lucieron esteladas independentistas y gritaron en repetidas ocasiones «¡independencia!». La respuesta de los hinchas de UCAM al bochorno fue ondear algunas banderas de España.

«Si hay un partido que hemos ganado, ha sido el de la afición. Paliza abismal», resaltó de motu proprio Sito Alonso, entrenador del UCAM, en su primera valoración del partido en rueda de prensa.

«Soy contrario a esas formas. No es mi estilo. Había momentos que parecía que se caía el equipo, que no podía ni viajar. Le he dicho a Kevin Punter: ‘felicidades, porque te he visto muy bien’», comentó por otro lado acerca del victimismo de Xavi Pascual con los supuestamente lesionados.