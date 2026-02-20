El efecto Punter revive al Barcelona y castiga al UCAM Murcia en un último parcial desastroso

Kevin Punter revivió al Barcelona justo a tiempo para seguir adelante en la Copa del Rey tras eliminar al UCAM Murcia en cuartos de final (91-85). Su aparición decisiva con 11 puntos en el último cuarto (20 en total y 16 de valoración) fue oro para el Barça en un parcial desastroso, el único, de los murcianos (31-23), que dieron la cara durante 32 minutos y llegaron a estar seis arriba en dicho tramo.

El efecto Punter, que no importa que juegue con un tobillo menos, remolcó al Barcelona en el primer cuarto, anotando siete puntos que daban una ventaja mínima a los culés (20-19). Xavi Pascual arriesgaba con el estadounidense tras perderse los últimos tres partidos, la apuesta le salió ganadora y este sábado se enfrentarán a Baskonia en semifinales (21:00 horas).

Aunque su equipo se desinfló con el paso de los minutos, así el estadounidense, que además se llevó un gorrazo de Devontae Cacok en los segundos finales de la primera parte. El pívot del cuadro murciano se salió (17 puntos con 5/8 en tiros de dos, 10 rebotes, un tapón y 24 de valoración).

Sin duda, el otro hombre del partido fue Dylan Ennis (25 puntos, 6/10 en triples, cuatro asistencias y 23 de valoración). No fue el que puso a UCAM por delante en el marcador antes del descanso –ese fue Kelan Martin con un triplazo sobre la bocina–, pero sí el que lideró a los de Sito Alonso con 13 tantos casi sin fallo en el segundo cuarto (42-43) para hacer soñar a Murcia. El encuentro fue, de largo, el mejor de estos cuartos de final y el nivel del, a priori, menos favorito, para levantarse aplaudir.

Barcelona y UCAM Murcia saldaron en empate un igualado tercer cuarto que mantuvo una ligera ventaja para los de Sito Alonso, que encontraron en DeJulius un acompañante al imparable Ennis (60-62). Joel Parra liberó a un Barça acogotado en el inicio del último cuarto para empatar la eliminatoria con cuatro tantos seguidos.

Punter decide el Barcelona-UCAM Murcia

En el Roig Arena comenzaba a respirarse cierto aroma a prórroga, pero el Barcelona no iba a desaprovechar el cortocircuito de UCAM –tres minutos sin anotar–, el único en el choque, que le sirvió para volver a agarrar el mando. Y de la debilidad murciana surgió una nueva aparición de Punter. Después de tres cuartos y medio de máxima igualdad, el estadounidense desequilibró el duelo con nueve puntos seguidos.

Un terrible parcial de UCAM en el momento menos oportuno, en el que también afloró la mejor versión de Nico Laprovíttola (14 puntos, tres rebotes, nueve asistencias y 19 de valoración) y los puntos decisivos de Will Clyburn y Willy Hernangómez desde el tiro libre para poner 10 puntos de ventaja con menos de dos minutos por jugarse (86-76).