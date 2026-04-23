Los abonados identificados con DNI podrán acudir al Real Madrid-Hapoel de la Euroliga

El Real Madrid podrá disfrutar del factor cancha en su duelo ante el Hapoel Tel Aviv en el playoff de la Euroliga. Después de la última reunión que han mantenido este jueves el club blanco, Delegación del Gobierno y los diferentes cuerpos de seguridad se ha acordado que el Movistar Arena contará con un aforo reducido e identificado. Los abonados del Real Madrid -alrededor de 7.000- serán los únicos que puedan disfrutar de los dos encuentros ante el conjunto israelí los días 29 de abril y 1 de mayo, aunque estos podrán ceder su asiento a otra persona.

El numeroso dispositivo de seguridad que se prevé, con alrededor de 450 efectivos policiales junto a la seguridad privada del recinto, requerirá el DNI a los abonados que acudan al Movistar Arena. Aquellos que accedan con un abono de otra persona, deberán portar un documento de cesión del propietario del abono. Por tanto, el Real Madrid no podrá vender entradas para sus dos encuentros garantizados ante el Hapoel -podría haber un tercero en caso de que la serie quedara empatada a dos victorias- ni contará con su estadio a pleno rendimiento.

El club madridista se muestra satisfecho por poder contar con parte del aforo para una eliminatoria en la que se juega su pase a la Final Four de la Euroliga, que este año se celebra en Atenas. El precedente de su último enfrentamiento en casa ante el equipo israelí no invitaba al optimismo, ya que un mes atrás este mismo duelo se disputó a puerta cerrada. La situación política respecto a las protestas contra Israel se ha enfriado en las últimas semanas, lo que ha permitido esta solución intermedia que no elimina completamente el factor cancha que se ganó el Real Madrid durante 38 jornadas de Euroliga.

Real Madrid-Hapoel por una plaza en la Final Four

El conjunto merengue contará con un grupo reducido de fieles para sus dos primeros partidos del playoff en el Movistar Arena. El Real Madrid-Hapoel Tel Aviv pondrá en juego un billete para la Final Four, en la que el ganador de esta eliminatoria se medirá al del duelo entre Valencia Basket y Panathinaikos en semifinales. Los de Sergio Scariolo podrán sumar el apoyo de parte de la afición madridista después de un espectacular balance de 18-1 como local en la Euroliga.

Uno de estos triunfos se cosechó en el duelo ante el Hapoel Tel Aviv en liga regular, en el que los blancos se impusieron con solvencia (92-83) el pasado 24 de marzo. En aquella ocasión vencieron a puerta cerrado, pero para la serie de playoff podrán contar con parte de su afición. El Real Madrid espera alrededor de 7.000 espectadores, que deberán identificarse en su entrada al recinto y que no podrán ocupar las primeras filas del Movistar Arena.