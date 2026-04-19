Real Madrid paga la resaca de la Euroliga contra la Laguna Tenerife

El Real Madrid perdió este domingo ante la Laguna Tenerife (90-95) en el Movistar Arena en un partido donde rozaron una remontada que nunca llegó y pone todos los ojos en la próxima jornada de la Liga Endesa ante el Valencia Basket el próximo sábado. Días después de un triunfo colosal en Euroliga ante Estrella Roja para meterse en los playoffs de Euroliga, los de Sergio Scariolo volvieron a pinchar después de haber ganado la pasada jornada ante el Andorra.

El duelo entre ambos empezó con el ritmo habitual que supone jugar en el campo madridista; ritmo alto, presión desde el perímetro y con los de Scariolo tratando de imponer el dominio que llevaban demostrando desde principio de temporada en Liga. Con Campazzo marcando el ritmo en el uno contra uno en cada posesión y la presencia en el interior de Tavares, alterando así cada vez que Tenerife buscaba tirar cerca del aro. Cada intento se encontraba con el caboverdiano, que obligaba al conjunto canario a alargar las posesiones cada vez que atacaban a zona.

Pero el ataque del Real Madrid no impidió que Tenerife, con jugadores como Maledon, Scrubb, Doornekamp y Shermadini, pusiese la ventaja en el primer cuarto tras un 21-26 en el marcador.

El segundo cuarto fue un dolor de cabeza para el Real Madrid ante la insistencia tinerfeña. Demostró ser uno de los equipos más incómodos del campeonato gracias a Huertas, que dio esa pausa con el marcador por delante. El base brasileño controló las jugadas de ataque y ahí fue donde entró más en juego Shermadini, que se colaba por el interior para generar ventajas en pintura. Otros como Abromaitis desde zona de tres y Jaime Fernández y Fitiplado mantuvieron a raya a un conjunto blanco que perdía ritmo cuando Campazzo descansaba. Con triplazo de Mills, el Laguna Tenerife se marchó 41-45 a favor.

Tras el descanso, el Real Madrid salió con más intensidad defensiva para remontar en el tercer cuarto. Aumentaron la presión sobre Huertas y ahí fue cuando el Tenerife empezó a sufrir más para jugar con comodidad. En ese tramo, Tavares fue dominador del rebote para que su equipo corriese más con un Deck alargando las posesiones. Cada vez que el partido se abría, aparecían Shermadini con el brasileño para volver a controlar distancias en el marcador. Por suerte del Real Madrid, tanto Tavares como Feliz no tiraban la toalla con la ayuda de Procida. 60-68 terminó la tercera parte para dejar toda la emoción para el último duelo.

Ocho puntos debajo, Garuba empezó con dos canastas rápidas para acercar al Real Madrid. Con un triple de Procida, el Madrid se puso a uno del Laguna Tenerife para poner patas arriba el Movistar Arena. Una técnica de Scariolo y otro subidón más de Mills volvió a enfriar la ilusión, que en sus manos volvió a poner al conjunto madridista con la misma desventaja con la que habían empezado. Fue entonces cuando Feliz activó el modo superestrella para intentar buscar la épica, pero el Real Madrid murió en la orilla.