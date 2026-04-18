La afición del Madrid exige al Gobierno de Sánchez jugar con público ante Hapoel: «Dejen de hacer política»

El Real Madrid se medirá al Hapoel Tel Aviv en los cuartos de final de la Euroliga. El final de la fase regular ha dejado un enfrentamiento entre españoles e israelíes, lo que ha provocado la reacción inmediata de sus hinchas. La afición madridista ha lanzado un duro mensaje contra el Gobierno de Sánchez y le pide que permita que esos partidos se jueguen con público en las gradas, ya que en la última visita de los de Dimitris Itoudis se tuvo que disputar a puerta cerrada.

El Gobierno de Sánchez no ha permitido a los equipos españoles jugar con público frente a los dos conjuntos israelíes, Maccabi Tel Aviv y Hapoel Tel Aviv, por el conflicto entre Israel y Palestina. Esto supone una clara desventaja para los equipos de la península, puesto que sus rivales sí juegan con público sus partidos como locales. La Euroliga hizo un intento por volver a territorio israelí el pasado 11 de diciembre, pero la guerra que involucra a Irán junto con este país y Estados Unidos hizo que dieran marcha atrás a esta medida y volvieran a las sedes del exilio.

Solamente el Valencia Basket ha jugado con público frente a un equipo israelí. Fue contra Maccabi Tel Aviv y porque el club luchó para que pudieran entrar sus abonados. Eso es lo que pide la afición del Real Madrid ahora, que su club luche para que el Gobierno de Sánchez les permita jugar con público la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga frente al Hapoel. El grupo de animación Berserkers Real Madrid exige que puedan entrar los aficionados para animar a su equipo en un partido tan importante.

«Ya tenemos rival en cuartos de final de Euroliga, el Hapoel. Esperamos que nuestro club defienda con firmeza sus intereses y los de todo el madridismo y fuerce que el partido se juegue a puerta abierta. Es necesario poner toda la carne en el asador. Exigimos que la Delegación del Gobierno de Madrid deje de hacer política y nos deje disfrutar del deporte. ¡Hala Madrid!», asegura la cuenta oficial de Berserkers RMCF.

Aquel partido de la fase regular que se disputó sin público cayó del lado del Real Madrid. Los blancos no se dejaron contagiar por la decisión del Gobierno e hicieron su baloncesto y derrotaron al conjunto israelí. Han ganado los dos partidos ante Hapoel. Allí vencieron de uno (74-75) y en el Palacio ganaron por 92-83. Los de Sergio Scariolo quieren hacer valer su poderío en casa para meterse en la Final Four de Atenas.