Así queda el cuadro de la Euroliga: cuándo se juegan los playoffs y la Final Four

La temporada regular de la Euroliga ha llegado a su final este viernes

Las victorias de Barcelona y Valencia han sido determinantes para el resultado final

Campazzo en un partido del Real Madrid en la Euroliga. (Europa Press)

El cuadro final de la Euroliga para la disputa de los playoffs ya está determinado tras los partidos disputados este viernes con las victorias de Valencia Basket y Barcelona. También perdió Hapoel Tel Aviv y será el rival del Real Madrid en los playoff. El cuadro culé tendrá que disputar los complicados play-in de la próxima semana.

Así ha quedado la clasificación de la Euroliga

  1. Olympiacos: 26 victorias y 12 derrotas.
  2. Valencia Basket: 25 victorias y 13 derrotas
  3. Real Madrid: 24 victorias y 14 derrotas.
  4. Fenerbahce: 24 victorias y 14 derrotas.
  5. Zalgiris: 23 victorias y 15 derrotas.
  6. Hapoel: 23 victorias y 15 derrotas.
  7. Panathinaikos: 22 victorias y 16 derrotas. (Play-in)
  8. Mónaco: 22 victorias y 16 derrotas. (Play-in)
  9. Barcelona: 21 victorias y 17 derrotas. (Play-in)
  10. Estrella Roja: 21 victorias y 17 derrotas. (Play-in)
  11. Dubai Basketball: 19 victorias y 19 derrotas.
  12. Maccabi Tel Aviv: 18 victorias y 20 derrotas
  13. Bayern: 17 victorias y 21 derrotas
  14. Olimpia Milan: 17 victorias y 21 derrotas
  15. Partizan: 16 victorias y 22 derrotas
  16. París: 15 victorias y 23 derrotas
  17. Virtus Bologna: 14 victorias y 24 derrotas
  18. Baskonia: 13 victorias y 25 derrotas
  19. Anadolu Efes: 12 victorias y 26 derrotas
  20. Lyon-Villeurbanne: 8 victorias y 30 derrotas

Quiénes juegan el play-in de la Euroliga de baloncesto

El play-in de la Euroliga de baloncesto, que se disputará la próxima semana, lo jugarán cuatro equipos. Esos serán, tras los encuentros de este viernes, los clasificados entre el séptimo puesto y el décimo: Panathinaikos, Mónaco, Barcelona y Estrella Roja.

Rivales del Real Madrid, Barcelona y Valencia Basket en la Euroliga

Valencia Basket tendrá que esperar para saber su rival a que termine el play-in de la Euroliga, el Barcelona se medirá en esa primera ronda al Estrella Roja y el Real Madrid, en playoff, se verá las caras con Hapoel Tel Aviv.

Cuándo es y dónde se juega la Final Four de la Euroliga

La Final Four de la Euroliga 2026 se disputará en Atenas (Grecia) por segunda vez en la historia del campeonato, después de que ya lo fuera en 2007 con Panathinaikos como campeón. Es decir, la Final Four volverá a Europa después de que la edición pasada se celebrase en Abu Dabi donde el Fenerbahçe se llevó el título.

Las semifinales de la Euroliga se disputarán el viernes 22 de mayo y, dos días más tarde, el domingo 24 la gran final en el Telekom Centrem. «Atenas es una ciudad con una tradición muy profunda en el baloncesto y es donde se encuentra una de las aficiones que más disfruta de toda Europa», confesaron en la Euroliga.

