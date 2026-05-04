Ayuso comienza su viaje a México con una misa en la Basílica de Guadalupe

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comenzado este domingo su gira institucional por México, que le llevará a recorrer el país norteamericano durante 10 días. Ayuso ha inaugurado el viaje asistiendo a una misa en la Basílica de Guadalupe oficiada por el arzobispo primado del país, Carlos Aguiar Retes. El objetivo de la visita es mejorar relaciones institucionales entre la Comunidad de Madrid y México.

Durante la misa dominical a la que acudieron más de 7.000 personas, el arzobispo mexicano ha dado la bienvenida a la presidenta del Ejecutivo madrileño pidiendo por «la relación entre España y México» y ha señalado que Ayuso viene para pedir por «todas las mamás de España» aprovechando la celebración del Día de la Madre en nuestro país.

En la ceremonia religiosa también estuvo presente el cónsul de España en México, Marcos Rodríguez, quien ha acompañado a la delegación del Gobierno madrileño presente en el país norteamericano.

Sin encuentros con Claudia Sheinbaum

Siendo éste su tercer viaje al extranjero en este 2026, Ayuso se reunirá con los gobernadores de Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua y Guanajuato y tendrá una reunión a solas con la alcaldesa de Cuauhtémoc. La líder madrileña no tiene previsto ningún encuentro institucional con la presidenta federal de México, Claudia Sheinbaum. Esta situación se produce por el contexto de tensión política entre ambas presidentas quienes han expresado públicamente sus diferencias en los últimos meses.

Durante el viaje, que se prolongará hasta el 12 de mayo, la presidenta acudirá a varios eventos institucionales como un acto en honor al conquistador Hernán Cortés en la Catedral Metropolitana de México, a la Gala de los Premios Platino de Cine en Xcaret Riviera Maya, la visita a la Basílica de Santa María de Guadalupe o un encuentro histórico con los representantes de las 14 casas regionales de España en México.

En el estado de Aguascalientes la presidenta asistirá a la celebración del Día de Madrid en la Feria Nacional de San Marcos, donde la Comunidad de Madrid es la invitada de honor este año. En Aguascalientes también, la presidenta recibirá la Medalla de la Libertad y se le entregarán las llaves de la ciudad por su compromiso con la hispanidad.

Aunque el viaje haya generado reproches desde la oposición madrileña, desde el Gobierno de la región destacan la importancia de mejorar relaciones culturales y económicas con el que es el segundo principal inversor de la Comunidad de Madrid.