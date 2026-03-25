Ayuso responde a Claudia Sheinbaum: «Estoy centrada en unir a México con los españoles, no en dividir»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido este miércoles a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que ella está centrada en «unir» y ha afirmado que no entiende la necesidad de «dividir y enfrentar todo».

Lo ha expresado así desde Morata de Tajuña, donde se ha celebrado de manera extraordinaria el Consejo de Gobierno, después de que ayer la líder mexicana afirmara que Ayuso tiene una visión «de imperio» sobre su país y asegurara que la líder madrileña está asesorada por el expresidente derechista Felipe Calderón.

Ayuso ha señalado que es «totalmente falso» que en su Gobierno tengan al expresidente Calderón de asesor. «Estamos a unir al pueblo de México con los españoles. Es lo que llevamos haciendo más de siete años en este gobierno a través de la hispanidad. Y es en lo que nos encontrarán», ha defendido, reivindicando así la política de la Comunidad de Madrid en materia de lazos con el mundo hispano.

Ayuso criticó el pasado domingo al Gobierno mexicano por su gestión en seguridad mientras todavía exige que se pida perdón por la conquista. La presidenta publicó un mensaje en sus redes sociales en el que señalaba la falta de responsabilidades de las autoridades de México, «más preocupadas por exigir el perdón de España».

«La seguridad en México está peor que nunca y nosotros exigiéndole disculpas a España. ¿Qué pasa con los pueblos de hoy? ¿Para qué pedir la independencia durante 200 años si no nos hacemos responsables de nosotros mismos?», decía la presidenta madrileña en su publicación.

La seguridad en Méjico está peor que nunca y nosotros exigiéndole disculpas a España. ¿Qué pasa con los pueblos de hoy? ¿Para qué pedir la independencia durante 200 años si no nos hacemos responsables de nosotros mismos? @JMZunzu pic.twitter.com/wP1iiRxhbp — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 22, 2026

Estas palabras llevaron a la presidenta mexicana a llamar a Ayuso «ideológica». «Su asunto es ideológico contra nosotros», añadió. Sin embargo, lo cierto es que Ayuso siempre ha mostrado su interés en establecer y avanzar positivamente en hacer crecer las relaciones comerciales y de inversión con México.

En el mes de enero, la líder de los populares en Madrid impulsó la cooperación turística y económica con el estado mexicano de Guanajuato.

Isabel Díaz Ayuso mantuvo el 19 de enero un encuentro institucional con la gobernadora del estado mexicano de Guanajuato, Libia Dennise García, en la Real Casa de Correos, con el objetivo de reforzar la cooperación económica y turística entre ambas regiones.

Durante la reunión, ambas dirigentes abordaron oportunidades de colaboración en ámbitos clave como el turismo, la atracción de inversiones y el fortalecimiento de las relaciones empresariales. Guanajuato, uno de los estados con mayor dinamismo industrial y cultural de México, se presenta como un socio estratégico para la Comunidad de Madrid en sectores como la automoción, la industria agroalimentaria y los servicios.