Sheinbaum responde a Ayuso tras negar abusos de España en América: «Su visión es de imperio»

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha respondido este martes a los comentarios de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre la seguridad del país y las demandas de perdón por la acción española en el descubrimiento de América. «Su visión es de imperio», ha dicho la presidenta mexicana.

Ayuso publicó un mensaje el pasado domingo en sus redes sociales en el que señalaba la falta de responsabilidades de las autoridades de México, más preocupadas por exigir el perdón de España. «La seguridad en Méjico está peor que nunca y nosotros exigiéndole disculpas a España. ¿Qué pasa con los pueblos de hoy? ¿Para qué pedir la independencia durante 200 años si no nos hacemos responsables de nosotros mismos?», decía la presidenta madrileña en su publicación.

Sheinbaum ha dicho que Ayuso está asesorada por Felipe Calderón, ex presidente de México entre 2006 y 2012, y ha insistido en que los comentarios de la líder madrileña responden a una cuestión de ideología. «Ella es ideológica, su asunto es ideológico contra nosotros. Están aliados con Felipe Calderón y con la derecha mexicana allá. ¿Qué esperan que digan? ¿Qué nieguen la historia? Bueno, ya hasta el Rey de España lo ha reconocido, que hubo abusos durante este periodo», ha acusado Sheinbaum, recordando las palabras de Felipe VI de la semana pasada.

Ayuso, en una entrevista a OKDIARIO, se pronunció de otro modo tras las palabras del Rey. «Los abusos los cometían especialmente las poblaciones aztecas y mayas, que entendían los sacrificios como parte de sus rituales. Llegamos los de la Cruz y pusimos un nuevo orden y sobre todo una forma de entender que la vida es sagrada», aseguró Ayuso.

La presidenta madrileña defendió la labor de la corona en el descubrimiento de América. «No se entendería el mundo sin la obra de la monarquía hispánica», aseguró Ayuso. «España ha sido la nación que ha entendido el mestizaje como parte de su gran obra. Por eso tenemos los mismos apellidos, por eso hemos sido cruce de caminos, por eso los dos lados del Atlántico tantas obras, artistas y cultura y avances nos hemos dado unos a los otros».

Sheinbaum, en cambio, ha criticado a la líder madrileña. «¿Cómo lo va a reconocer? Pues, al revés, su visión es de imperio igual que la de Felipe Calderón», ha dicho la presidenta mexicana.

Claudia Sheinbaum ha reconocido este martes que resulta «un avance» el paso dado por el rey Felipe para reconocer los abusos de la Conquista, si bien ha apuntado que hay que «seguir adelante» en esta línea y señalar la importancia que tendrían unas disculpas oficiales.