María Pombo está cada vez más cerca de cumplir uno de sus grandes sueños: mudarse a Miami. Hace casi un año, la influencer sorprendía al confesar su intención de cruzar el charco para instalarse una temporada en Estados Unidos. Lo que entonces sonaba a idea lejana ha ido cogiendo fuerza con el paso de los meses.

Desde entonces, sus viajes al sureste de Florida han sido constantes. Lo que en un principio parecían simples escapadas de ocio pronto dejaron de serlo: María y su marido, Pablo Castellano, fueron vistos visitando varias viviendas, alimentando así los rumores de un cambio de vida inminente.

Ahora, coincidiendo con el puente de mayo, la empresaria ha vuelto a Miami. Un viaje en el que ha combinado planes de desconexión con compromisos profesionales… y que vuelve a poner sobre la mesa la gran pregunta: ¿está a punto de dar el paso definitivo?

Las pistas de la mudanza de María Pombo a Miami

Las continuas idas y venidas de María Pombo a Miami no han hecho más que reforzar la sospecha de que su traslado va muy en serio. La propia influencer reconocía hace unos meses que no se trataba de una fantasía pasajera, sino de una posibilidad real que estaba valorando junto a su familia, especialmente teniendo en cuenta que allí residen varias de sus amigas más cercanas.

A las imágenes visitando casas junto a Pablo Castellano se suma otro detalle clave: su paso por distintos colegios en Estados Unidos, un movimiento que apunta directamente a un posible cambio de vida también para sus hijos.

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En este último viaje, que a priori parecía una escapada más, hay varios detalles que no han pasado desapercibidos. La pareja ha acudido a un exclusivo evento de una firma de lujo, lo que ha disparado las especulaciones sobre un posible salto internacional en la carrera de la influencer.

Pero hay más. María no ha viajado sola con su marido: junto a ellos también se encuentra Teddy, su representante en Vertical, su agencia. Un movimiento que resulta de lo más significativo y que sugiere que ya estaría trabajando en abrirse camino profesionalmente en Miami, explorando contactos y nuevas oportunidades.

¿Qué frena a María Pombo para mudarse a Miami?

Si algo ha demostrado María Pombo es que suele cumplir todo lo que se propone. También que prefiere mantener la discreción hasta que sus proyectos están cerrados, por lo que llama la atención que haya hablado con tanta naturalidad de esta posible mudanza.

«Me gusta mucho vivir en Madrid. Es mi ciudad favorita del mundo frente a cualquier otra. Y mira que Cantabria es mi corazón entero. Pero estoy pensando muy seriamente irme a vivir a Miami», confesó en el podcast de Vicky Martín Berrocal.

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Sin embargo, hay un factor que pesa —y mucho— en la balanza: su familia. «Irnos el núcleo familiar y ya. Sin mis padres, sin mis hermanas, sin mis amigos… Creo que nos haría más fuertes. Si estuviéramos Pablo y yo solos, ya lo hubiéramos hecho. Pero es que cambiar a los niños del colegio y todo… Al final es irte por nada. Solo por experimentar y por vivir. Pero bueno, quién sabe».

Por ahora, la decisión no está tomada. Pero cada viaje, cada pista y cada movimiento apuntan en la misma dirección: Miami está cada vez más cerca en la vida de María Pombo.