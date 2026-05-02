El Barcelona ya toca la Liga

El Barcelona ya toca una Liga que puede ganar este mismo domingo por la noche después de ganar en El Sadar a Osasuna gracias a los goles de Lewandowski y Ferran Torres en el tramo final (1-2). Raúl recortó distancias, pero era demasiado tarde para los rojillos. Los de Hansi Flick ya le sacan 14 puntos al Real Madrid y tiene el campeonato encargado. El alirón culé está al caer.

Si el Real Madrid pierde o empata este domingo en Cornellá ante el Espanyol, el Barcelona sería campeón de Liga. Si no, lo tendrá a punto para ganarlo el próximo domingo 10 en el Clásico donde le valdría un empate ante los blancos para cantar el alirón. Por eso la celebración culé fue la de un campeón.

El Barcelona salió a jugar en El Sadar sin la calculadora en la mano y sabiendo que para ser campeón de Liga este mismo fin de semana tenía que ganar en campo de Osasuna. Hansi Flick sacó el mejor once posible dentro de lo que tiene y volvió a apostar por Lewandowski como nueve, Roony de Lamine y Gavi junto a Pedri en el medio. Los rojillos sin Víctor Muñoz, pero con Budimir en punta.

Comenzó el Barcelona perdonando la primera con un remate de primeras de Lewandowski dentro del área de Osasuna que se le fue alto. El equipo navarro estaba en el partido, metiéndole mucha intensidad y logrando que la igualdad fuese máxima.

Gavi dejó su seña en el partido en el minuto 24 con una entrada durísima sobre Moro en carrera. Vio amarilla. Muy justa. Tenía más balón y posesión el Barça, pero sin ocasiones claras. Osasuna hacía daño en transiciones rápidas y saliendo a la contra sin tener el control del juego.

Budimir perdona al Barça

Perdonó Budimir al Barcelona con dos ocasiones clamorosas antes del descanso. Una en el 37 y otra en el 39. En la primera, tras marcarse una jugada individual maravillosa, dejando atrás a Cancelo y recortando a Cubarsí, remató al poste. Dos minutos después probó distancia desde la frontal y Joan García le sacó una mano prodigiosa para salvar el primero de Osasuna.

Ya en la segunda parte, el guion era el mismo. Esperaba su momento Osasuna y el Barcelona daba un paso adelante para ser protagonista. La tuvo Dani Olmo en el minuto 50 con un remate alto intentando llegar en segunda línea. El dominio culé era manifiesto.

Le estaba costando un mundo al Barcelona crear ocasiones peligrosas. Tenía mucha pelota y estaba jugando constantemente en torno al área de Osasuna, metiendo al cuadro rojillo en su área. Los de Lisci estaban aguantando bien en defensa y no estaban dejando huecos. Tampoco los estaba encontrando un Barça poco lúcido.

Atasco en el Barcelona

Ahí estaba el partido, en la paciencia del Barcelona a la hora de atacar y en la capacidad de aguante de Osasuna para llegar vivo al tramo final e intentar la estocada. Vio amarilla Eric García a la hora de partido, la segunda del partido en el Barça.

Realizó tres cambios Hansi Flick en el minuto 62 para ir a por el partido en Pamplona. Salieron al campo Ferran Torres, Rashford y De Jong por Olmo, Gavi y Roony. Tres sustituciones. Se le estaba empezando a enquistar el partido al equipo culé ante un Osasuna que quería ahora dar un paso adelante.

Disfrutó de una doble ocasión Osasuna en el 68, creyendo que algo más podía hacer. Joan García sacó otro paradón a disparo de Rubén García y en la segunda jugada Budimir no llegó a rematar de cabeza de milagro. Respondió Lisci con doble cambio. Entraron Raúl y Aimar por Budimir y Moi Gómez.

Lewandowski vale una Liga

Partido muy complicado para el Barcelona en El Sadar hasta que apareció Lewandowski haciendo de nueve. Lo que hace tener un nueve dentro del área rival. Determinante si quieres ser campeón. Estábamos en el minuto 81 cuando Rashford, libre de marca, puso un centro perfecto al área y el delantero polaco remató de cabeza a las mil maravillas. Golazo, 0-1 y la Liga ya estaba encargada.

Tardó solamente cuatro minutos el Barcelona en hacer el segundo para sentenciar el partido en Pamplona. Lo marcó Ferran Torres en el 85 tras recibir un gran pase al espacio de Fermín y rematar de primeras en el mano a mano ante Herrera. 0-2, partido sentenciado y Liga sentenciada.

La reacción de Osasuna llegó tarde. Marcaron los rojillos en el minuto 88 para poner el 1-2. Lo anotó Raúl de cabeza para dar guerra en el tiempo extra ante un Barça que ya se había relajado con el partido en el bolsillo. Lo intentó Osasuna, pero no pudo. Ganó el Barcelona y la Liga estaba ganada. 14 puntos y a la espera del Madrid para cantar el alirón.