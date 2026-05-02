Así están las cuentas del Barcelona para ser campeón de Liga: primero Pamplona y luego Cornellá

El Barcelona ya hace cuentas para ser campeón de Liga lo antes posible. Lo podría ser este mismo domingo si le salen los resultados. Las cuentas son muy sencillas. Si los de Hansi Flick ganan este sábado en Pamplona y el Real Madrid no gana en Cornellá el domingo, sobre las 23:00 de ese mismo día el equipo blaugrana sería campeón.

La calculadora para conocer al campeón de Liga de la temporada 25/26 ya está en marcha. El Barcelona de Hansi Flick busca su segundo entorchado consecutivo y para ello tiene varias oportunidades posibles. El conjunto blaugrana le saca 11 puntos al Real Madrid tras su victoria en Getafe y el empate de los blancos sobre la bocina en Sevilla. Quedan 15 puntos por disputarse y eso significa que el campeonato está sentenciado.

Pero para cantar el alirón tiene que ser matemático. ¿Cuándo puede ganar el Barcelona esta Liga? La respuesta es sencilla: este mismo domingo por la noche. Para ello, el Barça debe ganar a Osasuna en Pamplona, territorio donde el año pasado perdió. En ese momento le sacaría al Real Madrid 14 puntos por 12 por disputarse. Si los blancos el domingo no ganan en campo del Espanyol, la Liga estaría acabada y el Barcelona sería campeón.

Las cuentas del Barcelona para ser campeón de Liga

Para que el Barcelona no sea campeón este fin de semana hay dos escenarios. El primero es que los de Hansi Flick ganen a Osasuna y el Real Madrid también haga lo propio en Cornellá. La distancia seguiría siendo de 11 puntos y quedarían 12 en disputa. Habría que esperar una semana. Si el Barça empata o pierde en El Sadar, cualquier resultado del Madrid el domingo dejaría la Liga sin campeón hasta el siguiente fin de semana. Con 12 puntos de ventaja a falta de 12 puntos, en estos momentos el golaverage particular está a favor de los blancos porque ganaron 2-1 en el Bernabéu.

El resto de las cuentas son sencillas, si el Barcelona no gana la Liga este fin de semana, tendrá la oportunidad la semana que viene en un duelo directo en el Clásico del 10 de mayo en el Camp Nou ante el Real Madrid. Si la distancia es de 11 puntos, incluso un empate haría que el conjunto blaugrana se proclamase campeón. Solamente una victoria madridista en Cornellá y otra en territorio blaugrana aplazaría el alirón en estas dos semanas.