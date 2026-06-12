La promesa de Cucurella si España gana el Mundial: «Me tatúo la cara de Luis de la Fuente»

Marc Cucurella no deja de soñar con ganar el Mundial con España. El lateral es uno de los titulares indiscutibles de Luis de la Fuente para ser la defensa que impida que las selecciones rivales puedan acabar con el deseo de todo un país de poner la segunda estrella en la camiseta. Aunque no debutarán hasta el próximo lunes ante Cabo Verde, el catalán se atrevió a hacer una promesa si levantan la Copa del Mundo en Nueva York.

En el recuerdo de los españoles quedó cuando Cucurella se tiñó su pelo de rojo cuando ganó la pasada Eurocopa 2024. Dos años después, el futbolista tiene claro que haría su gana el título: «Me tatuaría en pequeñito la cara de Luis de la Fuente en el bíceps. Yo lo firmo», se atrevió después de insistir en que el Mundial es más grande que la Eurocopa.

También respondió otras cuestiones como la eterna comparación entre la España que ganó el primer Mundial en 2010 y la que aspira a hacerlo este 2026: «Tengo que defender a mi equipo, pero son muy buenos. En la de 2010, siete u ocho son leyendas del fútbol. Podríamos plantarles cara, pero costaría», sonreía Cucurella . Aunque confía en que estrellas como Lamine Yamal sean la clave de esta Copa del Mundo: «Le veo más tranquilo. Ha crecido mucho porque le ha tocado vivir cosas desde muy joven que ha llevado muy bien. No sé si yo a su edad lo pudiese haber hecho igual», indicó en Cope.

Cucurella también habló de la posibilidad de salir del Chelsea este verano y regresar a España. Está al 100% mentalizado en el Mundial y aseguró que pidió a sus agentes que no le hablasen de ello hasta que termine su participación mundialista: «No quiero saber nada, quiero disfrutar de esto. No sería justo estar pensando en otras cosas», ha explicado. No me gusta andar con preocupaciones, ya tengo bastantes con mi familia», zanjó.